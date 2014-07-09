Finlandiya Başbakanı: Nokia'yı o bitirdi, ülkemin katili Steve Jobs

İflasa sürüklenen eski bilişim devi Nokia’nın anavatanı Finlandiya’nın Başbakanı Alexender Stubb, Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs'u ülkesinin katili olmakla suçladı. Stubb, "Sanayimiz kağıt ve bilişime dayanıyordu. Bunları Jobs bitirdi" dedi.

Finlandiya Başbakanı, teknoloji devi Apple'ın 2011'de vefat eden CEO'su Steve Jobs'u ülkesini krize sürüklemekle suçladı. Başbakan Alexender Stubb, Apple'ın piyasaya sürdüğü teknolojiler yüzünden Finlandiya şirketlerinin battığını açıkladı.

Başbakan, Dagens Endüstri'ye verdiği röportajda, "Sanayimizin dayandığı iki temel sektör vardı. Bunlar kâğıt ve bilişimdi" dedi. Apple tarafından piyasaya sürülen iPad'in kâğıt sektörüne çok ağır darbe vurduğunu belirten başbakan, iPhone'un ise Nokia'yı iflasa sürüklediğini aktardı. Studd 2 yıldır süren ekonomik krizin ardından haziran ayında başbakanlık koltuğuna oturdu. Çökmüş bir ekonomiyi devralan başbakan "Steve Jobs işimizi elimizden çaldı. Ancak ülkemiz için değişim zamanı geldi" diye konuştu.

Microsoft'a satıldı

Sanayinin ormancılıktan biyoenerji sektörüne doğru kaydığını kaydeden Stubb, "Bilişim sektörü de toparlanmaya başladı. Bütün sektör Nokia'ya dayanmıyor" diye konuştu. Finlandiya ekonomisinde yaşanan çöküşün başlıca nedeni Nokia'nın hızla değer kaybetmesi olarak gösteriliyor. Bir zamanlar dünya devi olan Nokia, nisanda zararına Microsoft'a satıldı.