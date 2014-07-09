T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Finlandiya Başbakanı: Nokia'yı o bitirdi, ülkemin katili Steve Jobs

Alexender Stubb: Steve Jobs işimizi elimizden çaldı. Ancak ülkemiz için değişim zamanı geldi

09 Temmuz 2014 12:33

İflasa sürüklenen eski bilişim devi Nokia’nın anavatanı Finlandiya’nın Başbakanı Alexender Stubb, Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs'u ülkesinin katili olmakla suçladı. Stubb, "Sanayimiz kağıt ve bilişime dayanıyordu. Bunları Jobs bitirdi" dedi.

Finlandiya Başbakanı, teknoloji devi Apple'ın 2011'de vefat eden CEO'su Steve Jobs'u ülkesini krize sürüklemekle suçladı. Başbakan Alexender Stubb, Apple'ın piyasaya sürdüğü teknolojiler yüzünden Finlandiya şirketlerinin battığını açıkladı.

Başbakan, Dagens Endüstri'ye verdiği röportajda, "Sanayimizin dayandığı iki temel sektör vardı. Bunlar kâğıt ve bilişimdi" dedi. Apple tarafından piyasaya sürülen iPad'in kâğıt sektörüne çok ağır darbe vurduğunu belirten başbakan, iPhone'un ise Nokia'yı iflasa sürüklediğini aktardı. Studd 2 yıldır süren ekonomik krizin ardından haziran ayında başbakanlık koltuğuna oturdu. Çökmüş bir ekonomiyi devralan başbakan "Steve Jobs işimizi elimizden çaldı. Ancak ülkemiz için değişim zamanı geldi" diye konuştu.

 

Microsoft'a satıldı

 

Sanayinin ormancılıktan biyoenerji sektörüne doğru kaydığını kaydeden Stubb, "Bilişim sektörü de toparlanmaya başladı. Bütün sektör Nokia'ya dayanmıyor" diye konuştu. Finlandiya ekonomisinde yaşanan çöküşün başlıca nedeni Nokia'nın hızla değer kaybetmesi olarak gösteriliyor. Bir zamanlar dünya devi olan Nokia, nisanda zararına Microsoft'a satıldı.

 

ETİKETLER

steve jobsalexender stubbfinlandiyanokiaappleiphoneiflaskatilhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24