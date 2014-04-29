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Ekonomi

Nokia efsanesinin son izleri de siliniyor

Nokia merkez binasındaki efsanevi Nokia tabelası kaldırıldı

29 Nisan 2014 16:51

Microsoft'un Nokia satın alma işlemleri kağıt üzerinde tamamlandı ancak Microsoft'un, eski telefon devini yutma işlemleri biraz zaman alıyor.

Bu işlemlerden belki de en anlamlı olanı geçtiğimiz gece gerçekleşti ve Nokia merkez binasındaki efsanevi Nokia tabelası kaldırıldı.

Akşam vakti yapılan operasyonda, Nokia binasının tepesindeki Nokia logosu sökülerek yerine Microsoft amblemi yerleştirildi.

Microsoft ve Nokia aslında çok önce bu logoyu değiştirme imkanına sahipti ancak Microsoft'un, tüm satın alma işlemlerini tamamlamasının sembolü olarak tabelayı değiştirme işini sona sakladığı düşünülüyor.

İki firmanın Facebook hesaplarında da tabelanın değişimine dair görüntüler yayınlandı.

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