TBMM'de yemin töreni tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem milletvekillerinin yemin töreni sona erdi. Milletvekillerinin ant içme töreni ise en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici Meclis Başkanı İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında yapıldı. Öğleden sonra 14.00'da başlayan tören, 10.5 saat sürdü, gece 02.00'da sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

Oturumda ilk olarak Durmuş Yılmaz yemin etti. Yılmaz'ın yeminle ilgili hatırlatmalarından sonra 600 milletvekili yemin etmeye başladı.

Durmuş Yılmaz frak giydi

Bu arada İçtüzük'te yapılan son değişiklikle TBMM Başkan ve başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu kaldırılmıştı. Buna rağmen TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz frak giymeyi tercih etti.

Mazeret bildiren milletvekilleri de il sırasını beklemeden milletvekili andını içerken, Başbakan Binali Yıldırım da ilk yemin edenler arasında yer aldı. Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven, tutukluluklarına itirazların sonuçlanmamasından dolayı yerlerini alamadıkları Meclis'teki yemin töreninde yaşananlar şöyle:

21:45 CHP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu TBMM'de yemin ettiği esnada arkalarını dönerek protesto etti.

20:30 HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, gözaltı sırasında öldürülen Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'yi taşıyan rozetle yemin etti.

18:30 HDP Hatay Milletvekili Barış Atay yemin için kürsüye geldiği sırada 'yuh' sesleri yükseldi. Bunun üzerine salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz, “Güvenlik görevlisi arkadaşlarım, lütfen gereğini yapın” talimatını verirken, CHP ve HDP sıralarındaki milletvekilleri, tepki gösteren vatandaşın salondan çıkarılmasını istedi. Kısa süreli gerginliğin ardından Atay, ant içerek yerine geçti.

18:17 Milletvekillerinin yeminleri devam ediyor.

17:40 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ant içme töreni sırasında salondan çıktı. Bahçeli'nin salondan çıkması esnasında ayağa kalkan İyi Parti Milletvekili Hayati Arkaz, Bahçeli'nin elini öptü.

17:35 Diyarbakır Sur’daki sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar sırasında ilçede mahsur kalan ve sonrasında tutuklanan, Remziye Tosun da HDP milletvekili olarak Meclis’te yemin etti.

17:00 AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis'e motosikletiyle geldi. Sofuoğlu'nun Meclis'e Lamborghini marka otomobiliyle gelmesi oldukça konuşulmuştu.

16:00 CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal yemin ettiği sırada gözündeki rahatsızlık nedeniyle sıkıntı yaşadı. Yemin için kürsüye gelen Ünsal, ilk denemesi sırasında bir satır atlayarak okudu. Bunun üzerine Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz tarafından uyarılan Ünsal yerine giderken geri dönerek metni tekrar okumaya başladı. Her iki denemesinde de okuma konusunda sıkıntı yaşadığı belli olan Servet Ünsal ikinci denemede de metni doğru şekilde okuyamayınca tekrar kürsüye davet edildi.

Bu defa ilk olarak Başkan Yılmaz’ın yanına giden Ünsal, gözünden bir rahatsızlık yaşadığı için metni düzgün şekilde okuyamadığını söyledi. Daha sonra kürsüye gelen Servet Ünsal, burada da yaşadığı sıkıntıyı Genel Kurul salonuna açıkladı. Servet Ünsal tekrar metni okumaya başladığında yine takıldı ancak bu sırada yardımına yetişen bir görevli, daha kolay okuması için kağıda yazılı metni iletti. CHP Ankara Milletvekili dördüncü denemede metni doğru ve eksiksiz şekilde okuyarak tamamladı.

15:40 Seçimlere AKP listelerinden giren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de yeminini AKP milletvekili sıfatıyla yaptı.

15:20 MHP'den olaylı bir şekilde ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Koray Aydın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yemin töreni sırasında kısa süre sohbet etti. Koray Aydın Meclis'te Bahçeli'nin yanına gitti. Tokalaşmak için el uzatan kişinin Koray Aydın olduğunu gören Devlet Bahçeli şaşkın bir ifadeyle ayağa kalkarak Aydın'ın elini sıktı. Bahçeli ve Aydın'ın diyaloğu yerlerine oturduktan sonra da sürdü.

15:07 AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da yeminini etti.

14:58 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saygı duruşunun ardından Genel Kurul'dan ayrıldı.

14:57 Ankara milletvekillerinin yeminlerine geçmeden önce, geleneklere uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

14:28 AKP Adana Milletvekili Abdullah Doğru, yeminin birkaç cümlesini eksik okuduğu gerekçesiyle kürsüye yeniden çağrıldı. Doğru, bir kez daha yemin etti.

14:22 Mazereti bulunan milletvekillerinin yeminlerini programın başında tamamlamalarının ardından yemin töreni Adana'dan başlayarak alfabetik sıralamada il il devam ediyor.

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14:18 Son Başbakan Binali Yıldırım yemin ediyor.

14:12 Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz, açılış konuşmasının ardından ant içen ilk isim oldu.

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Erdoğan salona girdi, AKP'liler ayağa kalkarken MHP ve muhalefet oturmaya devam etti

14:03 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman ve TBMM Geçici Başkanvekili olarak AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

Sputnik'in haberine göre, Erdoğan'ın Genel Kurul salonuna girişi sırasında AKP'liler ayağa kalkarken; MHP'nin de aralarında bulunduğu muhalefet partilerinin milletvekilleri ise oturmaya devam etti.

14:00 Yemin töreni başladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından söz alan Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz, "Milletvekili olarak bu yüce Meclis'in çatısı altında bir araya geldik. Her birimiz farklı illerden ve partilerden hizmet arzusuyla bu yüce Meclis'i şereflendirdik. Sizleri tebrik ediyor, hayırlı, yararlar çalışmalar yapacağınıza inanıyorum. Hepimizin Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkmak idealimiz olduğuna inanıyorum" dedi.

Geçirdiği bir kaza nedeniyle konuşmasını oturarak yapacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"İster parlamenter, ister cumhurbaşkanlığı hükmet sisteminden söz edilsin demokrasinin mutlak temeli, yasama organının çıkardığı kanunların ve anayasanın üzerinde bir kural yoktur. Yasama yetkisi asri ve geneldir. Yasama ile yürütme erkleri arasındaki ilişki anayasal düzenlemelerle şekillenecektir. Yüce heyetinize büyük görevler düşmektedir. "

Erdoğan'ı Meclis'te İsmail Kahraman karşıladı

Yeni yasama dönemin ilk grup toplantısını AKP gerçekleştirdi. Grup toplantısına katılmak için TBMM'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, görevini o saatte geçici başkana devretmeyen Meclis Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. Kahraman, daha sonra görevi geçici olarak İYi Partili Durmuş Yılmaz'a devretti.

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Yılmaz, yemin töreninin ardından Kahraman'dan mührü devralırken yaptığı açıklamada, "Sandığın ötesinde de demokrasi vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir sisteme giriyoruz. Bu hükümet sistemi, Anayasamızda düzenlenmiştir. Ama TBMM’nin yaptığı yasaların üzerinde son sözü söyleyecek bir düzenleme yoktur. Bu mührü de bunun göstergesi olarak alıyorum" dedi.

Saat 14.00’de başlayacak yemin törenini de en yaşlı üye sıfatıyla Yılmaz yönetecek. Yılmaz, İlk yemini de geçici başkan sıfatıyla edecek.

Yeni dönemin ilk grup toplantısı

AKP’nin ilk grup toplantısında yeni yüzler, yeniden seçilenler ve verilen aranın ardından tekrar Meclis’e dönen isimler dikkat çekti. Diyarbakır’da terörden oğlunu kaybetmiş olan Oya Eronat, kadın ve çocuklarla ilgili önemli çalışmalara imza atan İstanbul Milletvekili Alev Dedegil gibi isimler tekrar Meclis’e döndü.

Grup toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, T24’e yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yasama döneminde seçim molası yüzünden çıkarılamayan çocuğa cinsel istismar düzenlemesinin çıkarılacağını söyledi.

AKP'nin 'A takımı' belirlendi, işte yeni vitrinin şifreleri

AKP, basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısında Meclis'teki 'A takımı'nı da belirledi. AKP TBMM Grup Başkanlığına, Ankara Milletvekili Naci Bostancı seçildi, grup başkanvekillikleri ise Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Meclis yönetimi için belirlediği isimlerin bir kısmı sürpriz oldu. Erdoğan, eski başdanışmanı Özlem Zengin'i Külliye'den Meclis'e göndermiş oldu. Pensilvanya fotoğrafının ardından eleştirilerin odağına oturtulan İlknur İnceöz yönetim kadrosunda yer almadı.

Grup Başkanlığına Naci Bostancı'nın getirilmesi ise bu yeni dönemin işareti olarak yorumlandı. Bostancı, Meclis'te hemen hemen her konuda sakinliğini korumayı başaran, akademik kimliğiyle çözüm arayan tutumuyla biliniyor. Bostancı yönetime getirilmesi, 'AKP'nin Genel Kurul'da gerginliği tırmandıran oturumlardan uzak duracağı' şeklinde yorumlandı. Mehmet Muş'un Grup Başkanvekili olarak kalmasında ise Berat Albayrak'ın etkili olduğu ifade ediliyor.

HDP'de Mardin Milletvekili Mithat Sancar Meclis Başkanvekili olurken Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul Meclis İdare Amiri seçildi. Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Kars Milletvekili Ayhan Bilgen de grup başkanvekilleri olarak belirlendi.