HDP'nin Meclis Başkanvekili belli oldu

HDP tarafından yapılan açıklamda Meclis Grubu'nda yetkili olacak isimler duyuruldu. Mardin Milletvekili Mithat Sancar Meclis Başkanvekili olurken Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul Meclis İdare Amiri seçildi.

HDP'nin açıklaması şöyle:

Meclis Grubumuz; Meclis Başkanvekilimizi, Meclis İdare Amirimizi ve Grup Başkanvekillerimizi belirlemek üzere bir araya gelmiştir.

Toplantı sonucunda Mardin Milletvekilimiz Mithat Sancar Meclis Başkanvekilimiz,

Antep Milletvekilimiz Mahmut Toğrul Meclis İdare Amirimiz,

Mersin Milletvekilimiz Fatma Kurtulan ile Kars Milletvekilimiz Ayhan Bilgen Grup Başkanvekillerimiz olarak kararlaştırılmıştır.