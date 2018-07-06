Siyasi partiler Meclis'te ‘A takımlarını' belirlemeye hazırlanıyor

27. Yasama Dönemi'nde Meclis’te gurubu bulunan 5 siyasi parti AKP, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti yeni dönemin gurup yönetimlerini belirlemeye hazırlanıyor.

AKP kanadında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis'te oluşturacağı ‘A Takımı’nda büyük değişiklik yapacağı; parlamenter sistemin son başbakanı Binali Yıldırım’ın Meclis başkanı ya da cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına göre iki ayrı senaryo hazırlandığını ifade ediliyor.

Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanlığı'na gitmesi durumunda Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ya da Bekir Bozdağ'ın Meclis başkanı olabileceği söyleniyor. Elitaş'ın Meclis başkanı olmaması halinde grup başkanvekili görevini sürdürmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken; bu makam için bir diğer alternatifin ise Nurettin Canikli olduğu konuşuluyor. AKP’de geçen yasama döneminde Meclis başkanvekili olan Ahmet Aydın'ın yeni görevi de merak konusu. AKP’nin bu yasama döneminde yine 5 grup başkanvekilinden birinin kadın olacağı da konuşulanlar arasında.

CHP'de durum ne; İnce'nin en yakınındaki isim olan Tüzün yerini koruyabilecek mi?

Seçim sonuçları ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk turda mağlubiyet almasının ardından taşların yerinden oynadığı CHP’de yeni yasama yılındaki yöneticilerin pazar günü kapalı toplantıda belirleneceği öğrenildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut grup başkanvekili kadrosuyla yola devam etme düşüncesinde olduğu söyleniyor. Ancak, İnce’nin en yakınındaki isim Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’e yeni dönemde Meclis Başkanvekilliği görevi verilmeyeceği de belirtiliyor.

MHP'de Meclis başkanvekili görevi için

Celal Adan'ın adı geçiyor

Seçimlerin sürpriz partisi MHP'nin yeni yasama döneminde grup yöneticilerinde bir değişiklik yapması ise beklenmiyor. Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ile Erhan Usta'nın görevlerine devam edeceği öğrenilirken, bu dönemde düşen Meclis başkanvekili görevi için Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın adı geçiyor.

HDP grubunda grup başkanvekilliklerinde bazı değişiklikler olabileceği ancak Meclis başkanvekilliği görevinde Mardin Milletvekili Mithat Sancar'la yola devam edileceği belirtildi.



İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener milletvekili olmadığı için grup başkanı olarak Ahad Andiçan’ın adı geçiyor. Aytun Çıray, İsmail Ok, Lütfü Türkkan ve Ümit Özdağ'ın isimleri de grup başkanvekili olarak gösteriliyor.