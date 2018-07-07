İşte 600 milletvekilinin edeceği yemin

Meclis, milletvekillerinin yemin töreni için bugün saat 14.00’te toplanıyor. Yemin törenini, TBMM Geçici Başkanı olarak İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek.

TBMM Genel Kurulu, milletvekillerinin yeminlerinin bitimine kadar sürecek. Yemin etmeyen milletvekilleri, daha sonra katılacakları ilk birleşimin başında andiçecek.

Anayasaya göre, milletvekillerinin andı şöyle:

''Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.''