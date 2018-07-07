Erdoğan: Kabinede Meclis'ten isimler de olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü belli olacak yeni kabinede Meclis'ten isimlerin de yer alabileceğini söyledi. Yeni sisteme göre, kabineye alınmaları halinde milletvekillerinin istifa etmesi gerekecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye giderek bugün gerçekleşecek yemin töreni öncesinde AKP Grup Toplantısı'nda konuştu. Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtalayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bileşimine dair ısrarlı sorulara "Sizi ters köşe yapmak için neden Meclis'ten de olmasın" cevabını verdi.

Yeni kabine, Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından pazartesi günü belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, kabine ilk toplantısını cuma günü gerçekleştirecek.