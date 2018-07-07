Eski TBMM Başkan Kahraman'dan gazetecilere: Söylemediklerimi söyletiyorsunuz

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı makamında en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz’a teslim etti. Kahraman, devir teslim törenin ardından yaptığı açıklamada, gazetecilere sitem etti. Bazı gazetecilerin söylediklerini yanlış aktardığını savunan Kahraman, “Söylemediklerimi söyletiyorsunuz. Bazı arkadaşlardan şikayetçiyim” dedi.

Kahraman, "Basına çok büyük işler düşüyor. Basın büyük güç. Hissi olmasın, söylenenleri söyleyin. Söylemediklerimi söyletiyorsunuz. Bazı arkadaşlardan şikayetçiyim. Topluma yanlış aktarıyorlar. Hepimizin hedefi Türkiye'nin mutluluğu, güzelliği. Baki kalan hoş seda. Demokrasiyle, Cumhuriyetle ay yıldız altında çok daha güçlenerek daha iyi noktalara gideceğiz" diye konuştu. Partileri parmaklara benzettiğini belirten Kahraman, şöyle devam etti:

“İstanbul'da vakfi faaliyetlere devam edeceğim. Siyaset ayrı, politika ayrı. Politika burada yapılan faaliyetlerdir, siyaset insan hayatının tamamıdır. İnsan hayatında siyaset hep devam eder. Ben de fikri faaliyetlerin devam etmesine elimden gelen gayreti göstereceğim.”

"Yasama ile yürütme erkleri arasındaki ilişki anayasal düzenlemelerle şekillenecektir"

Geçici olarak görevi devralmasının ardından konuşan Yılmaz da şunları söyledi:

"Milletvekili olarak bu yüce Meclis'in çatısı altında bir araya geldik. Her birimiz farklı illerden ve partilerden hizmet arzusuyla bu yüce Meclis'i şereflendirdik. Sizleri tebrik ediyor, hayırlı, yararlar çalışmalar yapacağınıza inanıyorum. Hepimizin Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkmak idealimiz olduğuna inanıyorum.”

"İster parlamenter, ister cumhurbaşkanlığı hükmet sisteminden söz edilsin demokrasinin mutlak temeli, yasama organının çıkardığı kanunların ve anayasanın üzerinde bir kural yoktur. Yasama yetkisi asri ve geneldir. Yasama ile yürütme erkleri arasındaki ilişki anayasal düzenlemelerle şekillenecektir. Yüce heyetinize büyük görevler düşmektedir. "