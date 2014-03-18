TBMM, yarın 'olağanüstü' toplanıyor; fezlekesi olan bakanlar gelecek mi?

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM, CHP’nin, dört eski bakan Egemen Bağış, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar, Zafer Çağlayan hakkında Meclis’e gönderilen yolsuzluk ve rüşvet fezlekeleriyle ilgili yarın olağanüstü toplanıyor.

AKP Grup yönetimi tam kadro katılım için, bakan ve milletvekillerine mesaj gönderdi. Haklarında fezleke düzenlenen dört eski bakanın görüşmelere gelip gelmeyeceği merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting programına ara vererek Meclis Genel Kurulu’na gelecek. MHP Genel Başkanı’nın katılmayacağı belirtiliyor. CHP’nin çağrısına, MHP, BDP ve Bağımsızlar olumlu yanıt vermişti. TBMM Genel Kurulu’nda muhalefetin 184 sayısını bulması gerekiyor. Meclis TV’nin görüşmeleri canlı vermesi bekleniyor.

AKP’den ‘ tam kadro’ bulunun mesajı

TBMM Genel Kurulu, yarın saat 15.00'de toplanacak. Oturumu AKP milletvekili Sadık Yakut yönetecek. Kabine üyelerinden bazı isimlerin toplantıya katılmayanlar için vekâleten oy kullanması bekleniyor. AKP, milletvekillerinin Genel Kurulda tam kadro bulunması için mesaj gönderdi.

Fezlekeler okunacak mı?

"Başkanlığın sunuşları" içinde TBMM Başkanlığı Tezkeresi okunacak. Tezkerede; eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, eski AB Bakanı Egemen Bağış ile eski İçişleri Bakanı Muammer Güler hakkında dosyaların geldiği ve Genel Kurulun bilgisine sunulduğu" belirtilecek.

Hamzaçebi: Fezlekelerin okunması Anayasa hükmü

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nun, yarın, 4 eski bakan ile ilgili fezlekeler nedeniyle olağanüstü toplanacağını anımsattı.

Önerdikleri gündemin, fezlekelerin okunması ve ekteki dosyaların milletvekillerinin incelemesine açılması olduğunu belirten Hamzaçebi, bunun dışında, fezlekelerin Meclis'e ulaşmasındaki gecikme ve ulaştıktan sonra milletvekillerinin bilgisine sunulmaması konularının da tartışılacağını ifade etti.

Fezlekelerin okunması, dosyaların milletvekillerinin bilgisine sunulmasının bir anayasa hükmü olduğunu anlatan Hamzaçebi, şunları söyledi:

"Adalet Bakanı, bu fezlekelerin, 'soruşturmanın gizliliği' gerekçesiyle Meclis'te okunamayacağını söylüyor. Meclis Başkanı da soruşturmanın gizliliği konusunu çok sık kamuoyu gündemine getiriyor. Meclis Başkanlığı, bunların Meclis'te okunmaması, eklerin milletvekillerinin bilgisine sunulmaması gibi bir tutumu benimseye niyetli. Umarım yarına kadar doğru yolu bulurlar.

Meclis Soruşturması denetim ve bilgi edinme yollarından biridir. Yarı yargısal bir niteliğe de sahiptir. TBMM, diğer bütün dünya parlamentolarında olduğu gibi yasama yanında denetim görevine de sahiptir. Meclis'in sınırsız şekilde yasa yapma yetkisi varken sıra denetime gelince “Meclis'in buna yetkili olmadığını” söylemek mümkün değildir.

“Soruşturmanın gizliliği” gerekçesi yanlış yorumlanmaktadır. İşlendiği iddia edilen suçun asıl failleri TBMM'dedir. Meclis, Meclis Soruşturması yapılmasına karar verir, komisyonu oluşturur, sanıkların Yüce Divan'da yargılanmasına karar verir ve bu karar TBMM Genel Kurulu'nda onaylanırsa, suçun failleri Yüce Divan'da yargılanır. Yüce Divan'a sevk kararı alabilecek olan TBMM'nin dosyaları incelememesi düşünülemez.

Faillerin, yargı önünde hesap vermesinin önünün açılması gerekiyor. Bunun gerçekleşebilmesi için, komisyonun bu kararı verebilmesi için milletvekillerinin bu dosyayı incelemesi gerekir. Bunları bilmeden 'Soruşturma komisyonu kurulması için önerge verilsin, konuyu da soruşturma komisyonu incelesin' demek, TBMM'nin yetkisini elinden almaktır.

Sayın Meclis Başkanı'nın, Meclis'i anayasa ve içtüzük kuralları ile ve geleneklerine göre yönetmesini bekliyoruz. Meclis'i, Adalet Bakanı ya da iktidar partisinin grup başkanvekilleri yönetmiyor. Şu anda ki görüntü o. Adalet Bakanı, iktidar grup başkanvekilleri açıklama yapıyor, sonra Meclis Başkanlığı da o paralelde konum alıyor

Anayasayı çiğnemeyin

Sayın Meclis Başkanı'nı tekrar uyarıyorum: Anayasayı çiğnemeyin, anayasaya uygun uygun hareket edin. Bu açıklama bile bir suçtur. Bu açıklama paralelinde bu dosyaları milletvekillerine göstermezseniz suç işlemiş olursunuz. Asıl suçu, dosyaları bürokratlara inceletmekle Meclis Başkanı işledi. Madem gizli, neden bürokratlara inceletiyorsunuz. Komisyon kuruluncaya kadar gizlilik yoktur aslında. Gizlilik, komisyon kurulduktan sonra başlar.

İktidar partisine çağrıda bulunuyorum: Bu dosyaların milletvekillerinin bilgisine açılmasından neden bu kadar korkuyorsunuz? Madem bu paralel yapının operasyonu, madem bu yapı size tuzak kurdu; korkmayın, o zaman biz de görelim ve bu tuzağın üzerine hep beraber gidelim. Korkuyorsunuz ki bunları açmak istemiyorsunuz.

Ortada büyük bir korku var ama bunun ecele faydası yok. Yolsuzluklara boğulmuş hükümetin bütün gündemi yolsuzlukları örtmek olmuştur. Hükümet bunu hesabını mutlaka yargıda verecektir."

