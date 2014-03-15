Bozdağ'a göre fezlekeler ancak soruşturma komisyonu kurulursa incelenebilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski bakanlarla ilgili fezlekere ilişkin, "Bakanlarla ilgili iddia edilen hususlar da bir takım suç isnatları var. Ancak bunlar da soruşturma komisyonu marifeti ile incelenebilir ve sadece soruşturma komisyonunda bulunan üyeler inceleyebilir" dedi.

Anayasa uyarınca Bakanlar ve Başbakan hakkında gündeme gelen Meclis soruşturma komisyonları TBMM üye tam sayısının (550) en az onda birinin (55) önergesi üzerine salt çoğunluğun kararıyla kurulabiliyor. 318 milletvekili ile Parlamento çoğunluğuna hakim olan AKP kabul etmezse soruşturma komisyonu kurulması Meclis aritmetiği uyarınca görülmüyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde partisinin Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, "Fezlekelerin Meclis'in bilgisine sunulmuş olması bana göre bu dosyaların içeriklerinin bütün milletvekilleri tarafından incelenmesi sonucunu doğurmaz" ifadesini kullandı.

Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Tabi Meclis ara verdikten sonra bu Türkiye'nin gündemine geldi. Şu anda Meclis'tedir. Meclis'te tabi bu bir adli süreç olduğu için adli sürece uygun usulün izleneceğini tahmin ediyorum. Dün Meclis Başkanımızın yaptığı bir açıklama da var bu yönde. Sayın bakanlarla ilgili iddia edilen hususlar da bir takım suç isnatları. Ancak bunlar da soruşturma komisyonu marifeti ile incelenebilir ve sadece soruşturma komisyonunda bulunan üyeler inceleyebilir. Benim kanaatim de o yöndedir. Çünkü bu Mecliste devam edecek süreç de bir adli süreçtir. Adli süreçler de nasıl bu işliyorsa öyle işleyecektir. Meclisin yaptığı da böyle bir husustur. O yüzden meclisin bilgisine sunulmuş olması bana göre bu dosyaların içeriklerinin bütün milletvekilleri tarafından incelenmesi sonucunu doğurmaz. Çünkü soruşturmanın gizliliği esastır, gizliliğin ihlali de bizim hukukumuz da suçtur."

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Fezlekelerin milletvekillerine okunması ve açılması lazım. Milletvekilleri fezleke ile ilgili oy kullanacak. Ne yazıldığını bilip görmeleri lazım ki ona göre karar versinler' yönündeki değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Açıklamalarımızı hukuka uygun yapmamız lazım. Hukuk ne diyorsa ona göre konuşmamız lazım. Hukuk bunun bir adli süreç olduğunu söylüyor, dolayısıyla adli süreçlerde ne zaman aleniyet başlar, ne zaman gizlilik başlar, bu Bekir Bozdağ'ın veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşüncesine göre oluşmaz, yasaya göre oluşuyor. Bu konularda yasa hükümleri çok açık" diye konuştu.