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Politika

Dört eski Bakan hakkındaki fezlekenin okunması için 184 Milletvekili yeterli olur mu?

CHP, dört eski bakan hakkındaki fezlekelerin Mecliste okunması için 184 Milletvekili arayışını sürdürüyor ancak 184 sayısı bulunsa bile fezlekeler okunmayabilir

10 Mart 2014 21:34

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP’nin 26 Mart’ta toplanma kararıyla kapanan Meclis’te 184 milletvekili bulma çabası sürüyor. CHP, TBMM Genel Kurulu’nun aç- kapa yapmamasına çalışıyor. Aritmetik ve taktik savaşları var. AKP, CHP, MHP ve BDP’den toplam 26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışıyor. Seçime dört gün kala adaylar kalkıp gelebilir mi? Yanıt bekleyen sorulardan biri bu. 134 sandalyeli CHP, 51 sandalyeli CHP ve MHP tam kadro hazır oldukları takdirde 184’ü buluyor. BDP ve Bağımsızlar da destek verirse, zaten rakamı da aşıyorlar. Tartışma konusu ise, Başkanlık Divanı’nın yerine oturup oturmayacağında.

 

Başkanlık Divanı yerine oturmazsa

 

TBMM Genel Kurulu’nun toplantı yeter sayısını bulsa bile çalışması ‘Başkanlık Divanı’nın yerine oturmasıyla ilgili. Başkanlık Divanı, 26 Mart’ta oturumu CHP’li bir başkanvekili yönetse bile biri iktidar diğeri muhalefetten oluşan iki katip üyenin de kürsüde olması gerekir. İktidar partisinin ne yapacağı bugünden belli değil.

 

Dört bakanın fezlekesi okunur mu?

 

TBMM Genel Kurulu, 26 Mart’da toplanırsa bakan fezlekelerinin Genel Kurul bilgisine sunulup sunulmayacağı tartışma konusu. İç tüzük de bununla ilgili somut bir hüküm olmadığı belirttiriliyor. Ancak, Meclis’in bugüne kadar olan teamülleri okunduğunu gösteriyor. Yani kulisler, TBMM Genel Kurulu 26 Mart günü toplandığı takdirde fezlekelerin Genel kurul bilgisine sunacağını işaret ediyor.

 

Fezlekelerin okunması ne anlama geliyor

 

Dört eski bakanla ilgili dosyaların okunması birkaç dakikadan fazla bir süre almayacak. Genel kurula bilgi verilecek. Buradaki önemli ayrıntı, Genel Kurul’da okunmasıyla dosyalar milletvekili incelemesine açılıyor olması. TBMM Başkanlığı bir yer belirleyecek ve orada inceleme yapılacak.

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