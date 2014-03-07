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CHP, dört eski bakanın yolsuzluk fezlekesi için 184 Milletvekili arayışında

CHP, TBMM Başkanlığı'na gönderilen, dört eski bakan hakkındaki fezlekelerin görüşülebilmesi için toplantı yeter sayısı olan 184'ü bulmaya çalışıyor

07 Mart 2014 20:16

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP, AKP hükümetinin dört eski bakanıyla ilgili fezlekelere “devlet sırrı” muamelesi nedeniyle Meclis’i seçim öncesi toplama arayışına girdi. 26 Mart tarihinde açılacak Meclis’in aç-kapa yapmaması için MHP, BDP ve Bağımsız milletvekilleriyle temasa geçecek.

Muhalefet kendi arasında anlaşma sağlar ve 184 milletvekili bulunursa, Meclis Genel Kurulu’nda toplantı yeter sayısı bulunmuş olacak.

Böylelikle, CHP, 30 Mart seçimleri öncesinde, dört eski bakanın fezlekelerinin Genel Kurul’un bilgisine sunulmasını ve dosya içlerine uzanarak seçim malzemesi olarak kullanılmasını da hedefliyor.

CHP, 26 Mart’ta Meclis’in toplanması için MHP ve BDP’nin Grup Başkanvekilleriyle temasa geçecek. Meclis’te CHP 134, MHP 52, BDP’nin 14 milletvekili var. HDP’nin 4, Bağımsız 14 milletvekili var. 

 

MHP: Çağrı basın yoluyla olmaz

 

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin, bugün düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerine ve bağımsız milletvekillerine, 26 Mart’ta toplanma çağrısına partilerin izleyecekleri tutum merak ediliyor.

T24’e konuşan MHP Grup Başkanvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu bu işlerin basın yoluyla olmayacağını söyledi. CHP’nin resmi olarak kendisini aramadığına dikkat çeken Halaçoğlu, “Bize CHP Grubundan bir bilgi gelmedi. Resmi talepte bulunmaları gerekir” dedi.

Böyle bir talep gelirse MHP’nin yetkili kurullarında değerlendirileceğini söyleyen Halaçoğlu, fezlekelerin milletvekillerinin incelenmesine açılmasını istediklerini böylelikle bakanlarla ilgili doğru bir bilgi edineceklerine dikkat çekti.

Meclis şu anda seçim tatilinde. TBMM Genel Kurulu 26 Mart tarihinde açılmak üzere kapatılmıştı.

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