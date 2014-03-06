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'Fezlekeler, milletvekillerine özel odada sunulacak, çoğaltılmayacak'

Cemil Çiçek: 17 Aralık soruşturmasının gizliliği prensibine göre, fezlekelerle ilgili fotokopi çekilmesi söz konusu olmayacak

06 Mart 2014 12:50

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 4 eski bakanla ilgili TBMM’ye gönderilen fezlekeler için geçmiş örneklerden yola çıkarak uygulama başlattıklarını anlattı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre, Çiçek uyarılar üzerine savcılığın ilgili olmayan dosyaları ayıkladığını, toplam 28 klasörden bakanlarla ilgili olan 11 klasörün gönderildiğini bildirdi. Çiçek, milletvekillerinin inceleme yapması için ‘özel oda’ hazırlanacağını, fotokopi çekilmeden sadece not alınabileceğini açıkladı. Çiçek, şunları söyledi:

 

Fotokopi alınamaz

 

Gelen dosyalarla ilgili farklı bir uygulamamız olmayacak. Fezlekeler 28 Şubat’ta geldi, Meclis’in ilk birleşiminde bilgiye sunulacak. Hukuk İşleri Başkanlığı’na ‘bu evrakı acele olarak inceleyin’ diye yazdım. Fezlekeler, 2 ayrı dosya halinde, saat 17.00 civarında geldi. Biri eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, diğeri eski 3 bakanla ilgili. Fezlekeler, Genel Kurul’da okunduktan sonra, hazırlanacak özel bir odada, milletvekillerinin incelemesine sunulacak. Soruşturmanın gizliliği prensibine göre, örnek almaları veya fotokopi çekmeleri sözkonusu olmayacak.

 

Okunmadan olmaz

 

Genel Kurul’un ne zaman açılacağı bizim konumuz değil. Ama ben ‘Genel Kurul’un ilk oturumda okunacak’ dedim. Geçmiş örneklere baktık, fezlekelerin, TBMM’ye gönderilmesiyle, Genel Kurul’da okunması arasında 6 gün ile 76 gün arasında fark olabilmiş. Burada bilgiye sunma ihtiyacı, milletvekilleri veya bakanlar hakkında gizli sürdürülen soruşturmalardan Meclis’i haberdar etmektir. O yüzden bilgiye sunulmadan bir işlem başlatmak mümkün değil. Bunun örnekleri var. Eski bakanlardan Hikmet Uluğbay hakkında 31 Ocak 2003’de fezleke gelmiş, Genel Kurul’a 33 gün sonra sunulmuş. Mustafa Yılmaz ile ilgili olan 1 Temmuz 2003’te gönderilmiş, 15 gün sonra sunulmuş. Yine Burhan Kara ile ilgili olan 48 gün sonra, Osman Durmuş ile ilgili olan 76 gün sonra okunmuş.”

 

‘Çiçek suça ortak’

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Star Ana Haber’de  fezlekelerin Meclis’e gönderilmesiyle ilgili, “Fezlekeler parlamentoya gelmiş ve gizlenmişse parlamento da suça ortak olmuş demektir. TBMM Başkanı Cemil Çiçek de bu suça ortak olmuş demektir” dedi.

 

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