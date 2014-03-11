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CHP, MHP ve BDP anlaştı, fezlekeler Meclis'te okunacak

CHP, dört eski bakan hakkında fezlekelerin okunması için TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağıracak

11 Mart 2014 15:55

CHP, 30 Mart yerel seçimleri öncesinde tatile giren TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmak için gerekli 110 imzayı topladı. Sadece toplantı çağrısı için değil, toplantının yapılabilmesi için "karar yeter sayısı" da bulundu.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, olağanüstü toplantı sürecini yürüten CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Hürriyet'e yaptığı açıklama, yaptığı temaslar sonucu MHP'den de olağanüstü toplantı için olumlu yanıt aldığını söyledi.

 

BDP onay verdi

 

BDP'li Pervin Buldan da CHP'nin çağrısını destekleyeceklerini ve Meclis'te olacaklarını söyledi.

 

'Tarihi de belirledik, takdir Meclis Başkanı'nın'

 

Hamzaçebi, TBMM'nin olağanüstü toplantısı için 18 Mart tarihini önerdiklerini, ancak kesin tarih konusunda takdir yetkisinin TBMM Başkanı'nın olduğunu da söyledi. Hamzaçebi, CHP'nin yeter sayıda imzayı toplayarak, olağanüstü toplantı başvurusu yaptığı andan itibaren, TBMM Başkanı'nın bir hafta içinde Meclis'i toplantıya çağırma zorunluluğu olduğunu da vurguladı.

 

Tek gündem maddesi fezlekelerin okunması olacak

 

TBMM'nin toplantıya çağrılması için 110 vekilin imzası gerekiyor. CHP'nin TBMM'nin toplanması çağrısında tek bir gündem maddesi olacak;

Eski Bakanlar, Muammer Güler, Egemen Bağış, Zafer Çağlayan hakkında TBMM'ye gönderilen fezlekelerin Genel Kurul'da okunması.

Eğer toplantı gerçekleşirse, TBMM Genel Kurulu'nda "toplantı yeter sayısı" olan 184 vekil aranacak. Bu sayıya da ulaşılırsa, TBMM Genel Kurulu'nda fezlekeler okunacak. Ardından Meclis yeniden tatile girecek.

 

CHP ve MHP'nin katılımı yetmiyor

 

TBMM Genel Kurulu'nun toplantı yapabilmesi için 184 vekilin o anda toplantı salonunda hazır bulunması gerekiyor. Bunun için, CHP ve MHP'nin katılımı yeterli oluyor. CHP'nin halen 134 milletvekili, MHP'nin ise 52 milletvekili var. Bağımsızların da katılması halinde, toplantı yeter sayısına rahatça ulaşılıyor.

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