CHP fezlekeleri Meclis'te tartışmak için partileri topluyor

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında görevlerinden istifa etmek zorunda kalan 4 eski bakan hakkındaki yolsuzluk fezlekelerini, TBMM Genel Kurulu’nda, 30 Mart yerel seçimi öncesinde görüştürmek için harekete geçti.

Ayşe Sayın'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre CHP yönetimi, geçen hafta Meclis'te fezlekelerin görüşülmesi için 26 Mart’ta olağanüstü toplanması konusunda çağrı yaptı. MHP ve BDP yöneticileriyle görüşerek, 26 Mart’ta “toplantı yeter sayısı”nın sağlanması ve olağanüstü toplantı çağrısı için imza desteği istedi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “olumlu” görüş bildirmesi üzerine MHP yönetimi konuyu yetkili kurullarında değerlendirme kararı alırken BDP “184 imzayı tamamlamak” için yeterli sayıda milletvekilini Ankara’da bulunduracağı mesajını CHP’ye iletti.

AKP’nin yerel seçimler öncesinde “fezlekeleri tartıştırmama” taktiğine karşı, CHP, TBMM Genel Kurulu’nu toplamak için yoğun kulis yürütüyor. Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki fezlekeler, Meclis Genel Kurulu henüz tatile girmeden 28 Şubat’ta Meclis’e gelmesine karşın TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ancak bu olay basına yansıyınca, 4 gün sonra “doğrulama” açıklaması yapmak zorunda kaldı. Muhalefetin “fezlekeleri inceleme” taleplerini ise TBMM Genel Kurulu’nun bilgisine sunulmadığı gerekçesiyle geri çevirdi. Olayın peşini bırakmayan CHP, bu sefer Meclis’in yerel seçimler öncesinde toplanması için “olağanüstü toplantı” çağrısı yaptı. Ancak anayasa ve TBMM İçtüzüğü gereği, TBMM Başkanı’nın çağrı yapmadığı hallerde, olağanüstü toplantı çağrısı için en az 184 milletvekilinin imzayla Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulunması gerekiyor. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin, geçen hafta yaptığı “olağanüstü toplantı” çağrısının ardından, MHP ve BDP grup başkanvekilleriyle temasa geçerek, destek istediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre CHP kanadı, TBMM’nin 26 Mart’ta “seçim tatili”nin sona ereceğini ve 30 Mart’a kadar “aç-kapa” yapılmasının kararlaştırıldığına dikkat çekerek BDP ve MHP’lilerin de tam kadro Meclis’te bulunarak toplantı yeter sayısı olan 184 milletvekilinin Meclis’te hazır bulundurulması önerisi götürdü. CHP’nin, AKP’nin TBMM Genel Kurulu’nun toplanması için Başkanlık Divanı’na “üye vermeme” taktiği izleyip “divan oluşmadı” gerekçesiyle Meclis’i çalıştırmama olasılığına karşı her iki partiden de olağanüstü toplantı çağrısı için imza isteği öğrenildi. MHP öneriye soğuk bakmamakla birlikte, o tarihte seçimlere sadece 4 gün kalmış olacağını, milletvekillerini Ankara’da toplamanın zorluğunu dikkate alarak, “yetkili kurullarımızda değerlendiririz” yanıtı vermekle yetindi. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önceki gün yaptığı açıklamada, “Eğer anlaşılabilirse o şartlar altında olağanüstü toplantı ile görüşülebilir. Sonuca varabilmek için AKP’nin de Meclis’te olmasında yarar var. O bakımdan partiler arasında bir diyalog kurulabilir. Bir sonuç elde edilirse bir an evvel Meclis’te fezlekelerin görüşülmesinde yarar var” sözleri CHP’yi umutlandırdı.

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu da Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, olağanüstü toplatı için CHP ve MHP’nin oyunun kritik bir noktada olduğuna dikkat çekerek bağımsızların da desteklemesi halinde, milletvekillerinin Ankara’ya çağrılabileceğine dikkat çekti. Bahçeli’nin açıklamasının ardından konuyu yetkili kurullarında değerlendireceklerini belirten Halaçoğlu, eğer anlaşma olursa, milletvekillerinin 1 gün için Ankara’ya çağrılmasında sıkıntı olmayabileceğini ifade etti.

CHP’lilerin görüştüğü BDP ise tüm milletvekilleriyle olmasa bile 26 Mart’ta Meclis’te 184 rakamına rahat ulaşılmasını sağlayacak kadar milletvekilini Meclis’te bulundurmayı planlıyor. BDP’nin olağanüstü toplantı çağrısı için de aynı taktiği izleyeceği belirtiliyor.

Gözler bağımsızlarda

Meclis’te CHP’nin 134, MHP’nin 52 sandalyesi bulunuyor. CHP, her iki partinin milletvekili sayısının 184’ü aşmasına karşın, mazeretler ve liderlerin miting programları nedeniyle fireler olabileceğini dikkate alarak BDP ve bağımsızlardan da destek almak istiyor. Parlamentodaki 14 bağımsız milletvekilinin büyük bölümünü ise AKP’den 17 Aralık sürecinden hemen önce ve sonra istifa eden ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “tuzluk” olarak nitelendirdiği milletvekileri oluşturuyor. CHP’liler, özellikle AKP’den istifa edenlerin olağanüstü toplantıya destek vereceği beklentisini dile getiriyor.