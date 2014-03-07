Kılıçdaroğlu: Rabia işareti '4 Bakan 1 Başçalan' anlamına geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ın sıkça kullandığı Rabia işaretinin "4 Bakan 1 Başçalan" anlamına geldiğini savundu.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

11 yıldır iktidarlar. Bütün fındık üreticilerine sesleniyorum. Alın terinizin karşılığını aldınız mı? O zaman 30 Mart geliyor. Sandığa gideceğiz, demokrasi şöleni içinde gideceğiz.

Hesabını soracağım. Sanıyorlar ki yanlarına kalacak. Biz malı götürdük kimse bir şey yapamaz. Bugün evet güç elinde. Güç zehirlenmesi var zaten. Tek güvencem sizsiniz, tek güvencem bu ülkenin halkı.

Sanki yardımı babasının cebinden veriyor

Şimdi propaganda yapıyorlar. CHP iktidara gelirse gelir desteğini kesecek diye. Tam tersine arttıracağız. Diyorlar ki CHP gelirse yardımları kesecek. Sanki yardımları babasının cebinden veriyor. Yine vatandaş ödüyor.

Yalanlara inanmayın

Bu yalanlara inanmayın. Bir şeye inanmanızı istiyorum. CHP iktidarında kim yolsuzluk yaparsa hesabını soracağım. Çünkü kul hakkı yemeyeceğiz. Rahmetli babam hep tavsiyede bulunurdu. Doğru durunuz, doğruluktan ayrılmayınız.

Bakan evlatları var vatan evlatları var

Adım adım bütün Türkiye’yi geziyorum, Türkiye bir yol ayrımına geldi. Bakan evlatları var vatan evlatları var. Oyunuzu ya bakan ya vatan evlatları tarafından kullanacaksınız

İktidar sizi soydu

Bunların bir bakanı 24 saatte 2 kez doğruyu söyler. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz demiş. Doğru mu? Ben de doğru diyorum zaten. Dediler ki bizi iktidar yapın yolsuzlukları engelleyeceğiz. Şimdi o dürüst vatandaşlarıma sesleniyorum özellikler o vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu iktidar sizi kandırdı, soydu çocuklarını zengin etti.

Allah aşkına montaj yapanları da dinleyelim

Sabahın sabah 08.02’de oğluna telefon ediyor. Oğlum diyor operasyon yapılıyor, evlerine polis gitti. Tabii Bilal oğlan yeni kalkmış, tekrar et baba diyor. Evde ne var diyor, sen biliyorsun diyor. Paraları sıfırlayın diyor. Para çok fazla Bilal oğlanın boyunu aşıyor. Kardeşlerini gönderiyorum. paraları sıfırlayın diyor. Bunları dinlediniz. Bu insanların vicdanına sesleniyorum. Bana bir örnek göstersinler. Oğlunun evinde 1 milyar Euro olan birini göstersinler. Hala bunlar diyor ki bunlar montaj diyorlar ki senin de sesini montaj yapacağız. Oğlum Güney Kore’de master yapıyor, devlet bursuyla gitti. Fırsat buldukça konuşurum oğlumla. Dinleyin, büyük ihtimalle de dinliyorlar zaten Allah aşkına bir montaj yapın da dinleyelim. Gülüyoruz ama ağlanacak haldeyiz.

4 Bakan bir başçalan

Kefenin cebi yok. Cebi olsa 1 milyar dolar sığmaz. Babacığım 30 milyon Euro kaldı diyor. Olay vahim burada. Başbakanlık koltuğunda şaibeli biri oturamaz. Arada bir işaret yapıyor (Rabia İşareti). Rabia değil o, 4 bakan bir başçalan. Neden bu parmak böyle. Bu bakanlar beni korusun diye.

Senin bakanın bile açıklama yaptı. Neresi montaj? Söylediğim bir adamın hikayesi.

Cebinize dikkat edin

Şimdi geliyorum bir bakanın hikayesine. Oğullarının evlerinde kasalar, para sayma makineleri, milyarlarca Euro çıktı. Tamamını serbest bıraktılar. Hırsızlar aramızda cebinizdeki el dikkat edin başçalanın eli olabilir. Herkes cebine dikkat etsin. O fezlekelerdeki bilgiler bizde de var.

Zafer Çağlayan. Tam ekonomi bakanı tam ama. 52 milyon lira rüşvet almış. 700 bin liralık saati rüşvet alan bakan. Rıza Sarraf veriyor.

1 trilyon helal para mıdır?

Bir diğer bakan Muammer Güler . Sabahın köründe oğlunu arıyor. Kaç para var diyor. Baba biliyorsun diyor. Birkaç kuruş var diyor. 1 trilyon civarı var diyor. Şimdi AKP’ye oy veren yurttaşlarıma sesleniyorum. 1 trilyon lira helal para mıdır haram para mıdır? Bu ülkede fındık üreticisi emeğinin karşılığı alamıyorsa, memur alamıyorsa, öğretmenler alamıyorsa bu soygun nedeniyle alamıyordur. Bu soyguna izin vermeyin. Helal oylarımızı kullanacağız. Size sözüm var namus sözü. CHP iktidarında ilk 4 ayımızda siyasi ahlak yasası olacak. Bir diğeri Egemen Bağış. Bu pek ekonomiden anlamıyor. Buna rüşvet çikolata kutusunda geliyor. 3 seferde aldığı para 1,5 milyon dolar.

Facebook'u kapatabilir mi?

Gençlere sesleniyorum. Dün bu adam demiş ki Facebook’u kapatacağız demiş. Kapatabilir mi? Hayır. Gençler meraklanmayın. O diktatör ağzıyla konuşur ama hiçbir şey yapamaz. Bu ülkede CHP var. Oralarda hoşuna gitmeyen şeyler oluyormuş. Yapma o zaman, çocuklarını sokma bu olaylara, sokmasaydın, yapmasaydın. Ben ona acımıyorum çocuklara acıyorum. Kadın erkek eşitliğini savunacağız.

Ayakkabı kutusunda 4.5 milyon dolar kutu saklıyor

Ordu'daki mitinginin ardından Samsun'a geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmanın bir bölümü şöyle:

Ayakkabı kutusunda 4.5 milyon dolar kutu saklıyor. Ortaya çıkınca hemen bir yalan uydurdular. İmam hatip okulu yapacaktı diye. Sonra anlaşıldı ki böyle bir şey yok. Sonra başka bir açıklama yaptılar, Bosna’da üniversite yapacaktık diye. Bosna’dan açıklama yapıldı, bizim haram paraya ihtiyacımız yok. Havaleyle yaparsınız. Adamların her tarafı yalan.

Bir de bakanları anlatacağım. Bir hükümet düşünün, devleti soyuyor. Erdoğan, şöyle bir hareket yapıyordu değil mi. Ne demekti bu? 4 bakan, 1 başçalan. İşareti bu. Bakın şimdi, devletin savcısının hazırladığı fezlekeden okuyorum:

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 28 defada toplam 52 milyon dolar rüşvet almıştır. Bu rakam bana ait bir rakam ait değil, CHP’ye ait değil. Devletin savcısının düzenlediği fezlekede yer alan rakam. Bunun içine 700 bin liralık kol saati dahil değil. Eski parayla 700 milyarlık kol partisi dahil değil.

Siz bu ülkenin saygıdeğer yurttaşlarısınız, sizi yürekten kutluyorum, size inanıyorum. Siz demokrasi için oy kullandınız, özgürlükler için oy kullandınız. Yolsuzluklar engellensin diye oy kullandınız. Sizi kandırdılar, sizi sattılar. Bundan sonra sandığa giderken vicdanınızın sesini dinleyin.

Diğer bakan… Halkın desteğiyle, Allah’ın izniyle belki bir daha Samsun’a başbakan olarak geleceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak için geleceğim. 2. Bakan, Muammer Güler. 10 defada toplam 10 milyon dolar para götürmüş. Hani sabahın 7 buçuğunda oğlunu arıyor. Polkisler bastı diyor. Evde ne kadar var diyor, babacığım sen biliyorsun diyor. Evladım kaç para var diyor, birkaç kuruş var diyor. Kaç lira var diyor, 1 trilyon civarında para var diyor.

Şimdi AKP’ye oy veren saygıdeğer yurttaşlarım, bir içişleri bakanının oğlunun evinde 1 trilyon para çıkarsa, hala çıkıp oyunuzu AKP’ye verecek misiniz? Hepimizin düşünmeye ihtiyaca var. Hepimizin temiz siyasete, barış içinde yaşamaya, yolsuzluklara karşı durmaya, kul hakkı yiyenlerden hesap sormaya ihtiyacı var.