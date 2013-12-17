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Kanal D: 4 bakan için yolsuzluk fezlekesi hazırlanıyor

Kanal D, adı açıklanmayan dördüncü bir bakanın rüşvet alırken görüntülerinin bulunduğunu iddia etti

17 Aralık 2013 22:26

Kanal D, aralarında işadamları ve bakan çocuklarının da yer aldığı 49 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunun bakanları da içine alacak şekilde genişleyeceğini iddia etti. Kanal D'nin haberine göre, soruşturmayı yürüten savcı Celal Kara, oğulları gözaltına alınan İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın dokunulmazlıklarının düşürülmesi için fezleke verecek.

Haberde ayrıca, söz konusu 3 bakan dışında, adı verilmeyen dördüncü bir bakan için de, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Rıza Sarraf'tan 1.5 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesi ile fezleke verileceği iddia edildi. Adı açıklanmayan bakanın, rüşvet alırken görüntülerinin bulunduğu da iddialar arasında.

Kanal D televizyonundan İhsan Yıldız'ın haberi şöyle:

"Savcı Celal Kara, iddialarını sadece bakan çocukları ile sınırlı tutmadı. Savcı gözaltındaki 3 bakan çocuğunun babaları için de fezleke hazırladı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması ve soruşturmaya davet edilmesi için fezleke hazırladı.

Önümüzdeki günlerde bu fezlekeyi meclise gönderecek. 3 bakan da programlarını iptal ettiler.

Ancak soruşturmanın yürütülmesi fezlekenin hazırlanması savcı Kara'ya göre sadece bu 3 bakanla sınırlı değil. Kara bir bakanı daha dahil etti. O bakanın soruşturmada gözaltında bulunan Rıza Sarraf'tan 1.5 milyon dolar rüşvet alırken görüntülendiği, bunun teknik takibe takıldığı iddiaları var. Kara da bu bakanla ilgili fezleke hazırladı. Kara bu 4 bakanla ilgili dokunulmazlıkların kaldırılması hakkındaki fezlekeleri, meclise göndermesi bekleniyor."

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