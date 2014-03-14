Fezlekeler için tarih belli oldu

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis'in 19 Mart saat 15:00'te toplanacağını açıkladı. Gazetecilerin fezlekelerle ilgili sorularını yanıtladı. Çiçek 'Taleplerin hepsini dinleriz. Ama ceza muhakemesi hukuku çerçevesinde değerlendirmeliyiz. 19 Mart saat 15:00'te genel kurulu çağırıyoruz." dedi.

Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuşan arkadaşların önemli kısmı siyasi değerlendirme yapıyor. Ama madem bir adli faaliyettir ve ceza muhakemesi faaliyetidir. O halde biz gelen talepleri, biz bunların hepsini saygıyla ama ceza muhakemesi hukuku çerçevesinde değerlendirmeliyiz. Ben meclis başkanı olarak kanun ne diyorsa ona aynen uymak durumundayım. Meclis kendi çıkardığı kurallara uymadan siyasi değerlendirmelere göre işlem yaparsa o zaman sabahlara karşı uğraşıp yasa yapmamızın gereği yok. Bir adli faaliyettir bu, bu olduğunda ceza muhakemeleri hukuku devreye girer.

19 Mart'ta Genel Kurul'a çağırıyoruz

19 Mart saat 15:00'te genel kurula çağırıyoruz. Geçmişte de soruşturmalar oldu. Meclis'in nasıl çalıştığı belli. Onlarca meclis soruşturması önergesi, 55 ve daha yukarı milletvekilleri, yada Danıştay'dan Sayıştay'dan gelen talepler de oldu. İlk defa olan husus savcılık üzerinden bize talep olmasıdır. Ceza muhakemesi hukukunu hatırlayalım. Hepsini ceza muhakemesi terazisinde tartarız."