4 eski bakan Yüce Divan'a gönderilmedi, en fazla fire Egemen Bağış'ta verildi

17-25 Aralık soruşturmasında adları yolsuzluk iddialarına karışan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski AB Bakanı Egemen Bağış ve eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar için TBMM Genel Kurulu'nda Yüce Divan oylaması yapıldı.



Haklarında ayrı ayrı oylama yapılan dört eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmeleri reddedildi.



AKP, en büyük fireyi 'bakara-makara' tapesi ile gündeme gelen Egemen Bağış'ın Yüce Divan oylamasında yaşadı.

Egemen Bağış için yapılan oylamada 245 kabul oyuna karşılık 255 red oyu çıkarken AKP, çekimser, boş ve geçersiz oylarla birlikte toplam 48 fire verdi.

Dakika dakika TBMM'de oylama nasıl geçti?

02.44 Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'ın Yüce Divan'a sevk edilmesini içeren önerge TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. Genel Kurul'daki gizli oylamaya, 515 milletvekili katıldı. Oylamada, 219 kabul, 288 ret oy çıkarken, 3 milletvekili çekimser kaldı, 3 oy boş çıktı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

02.20 Erdoğan Bayraktar hakkındaki oylama sona erdi, oy sayım işlemi sürüyor.

01.50 Erdoğan Bayraktar'ın Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesine ilişkin oylama yapılıyor.

01.20 Egemen Bağış'ın Yüce Divan'a gönderilmesi 245 evet oyuna karşı, 255 hayır oyuyla reddedildi. Genel Kurul'daki gizli oylamaya, 517 milletvekili katıldı. Oylamada, 245 kabul, 255 ret oy çıkarken, 7 milletvekili çekimser kaldı, 6 oy boş çıktı, 4 oy da geçersiz sayıldı.

01.00 Egemen Bağış hakkındaki oylama sona erdi. Oy sayım işlemi sürüyor.

00.30 TBMM'de Egemen Bağış'ın Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesine ilişkin oylama yapılıyor

23.25 Muammer Güler'in Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesine ilişkin önerge 241 evet oyuna karşılık, 258 hayır oyu ile reddedildi. Yapılan oylamada 6 çekimser, 4 boş, 4 de geçersiz oy çıktı.



22.28 Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesine ilişkin gizli oylamaya geçildi.

22.05 AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal 38 fire verdiklerini söyledi.

21.32 TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet milletvekillerinin Zafer Çağlayan'ın Yüce Divan'a sevk edilmesi için verdikleri önergenin gizli oylamasına 517 milletvekili katıldı. Oylamada, 242 kabul, 264 ret oyu çıkarken, 7 milletvekili çekimser kaldı, 1 oy boş çıktı, 3 oy da geçersiz sayıldı.



Çağlayan'ın Yüce Divan'a sevi reddedilirken, "Yüce Divan'a sevk edilmesine gerek olmadığı" yönündeki rapor kabul edildi.

Önergenin oylamasına yurt dışında bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yerine Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 7 Bakan'ın yerine de vekaleten başka bakanlar oy kullandı.

20.37 Başbakan ve 7 bakan yerine vekaleten oy kullanıldı.

20.18 . Zafer Çağlayan'la ilgili Yüce Divan oylaması başladı.

19.45 Genel Kurul'da muhalefet dört bakanla ilgili her suç için Yüce Divan önergesi veriyor

18.12 Genel Kurul 15 dakika ara verdi.

18.11 Erdoğan Bayraktar konuşma yapmadı.



18.10 Egemen Bağış, "Hakkımızdaki iftiralarla ilgili olarak savcılık ve komisyon gereken kararları vermiştir" dedi.

18.09 Muammer Güler sözlü ve yazılı ifadesine ek olarak bir şey söylemeyeceğini açıkladı.

18.08 Zafer Çağlayan annesinin vefatı nedeniyle Genel Kurul'a katılamıyor.

17.47 HDP milletvekili Bengi Yıldız konuşmasını tamamladı.

17.35 Genel Kurul'da görüşmeler yeniden başladı



Muammer Güler'in notunda ne yazıyor?

17.20 Genel Kurul'da Hakan Şükür'e sataşma yapıldı. AKP'liler A4 kağıda 'Hoşgeldin Torinolu' yazdı.



17:15:

Genel Kurulu'na gelen eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in konuşması halinde kürsüde neler söyleyeceğini önündeki deftere yazdığı görüldü.

Güler yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan, Soruşturma Komisyonu'na verdiğim sözlü ve 41 sayfalık yazılı savunmama ilave edeceğim başkaca bir..."

17.00 TBMM Genel Kurulu gerginlik nedeniyle görüşmelere 10 dakika ara verdi.



16.10 AKP-CHP ve MHP temsilcileri konuştu.

16.07 CHP'den Ali Özgündüz, TBMM'de yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Yine bakanın kardeşine Bank Asya'dan -paralel yapı diyorsunuz ya sizi devirmek istediler- 2 milyon 465 bin lira havale var mı? Var. İnkâr eden var mı? Yok. Bakanınız kabul ediyor mu? Evet. Bu nereden çıktı arkadaş, bu 2 milyon 465 bin liranın kaynağı nedir? diyoruz. "Efendim, işte, düğünde takılan takıları bozdurduk, buna karşılık kardeşimin hesabına gitti, oradan da benim hesabıma geçti." Sabit mi? Sabit. Bakın, bunu demek istiyorum. Yani delil sadece telefon tepeleri değil ki arkadaşlar. Nerede bozdurmuşsun? Efendim, Simay Altın, belge 31/10/2012. Kaan Çağlayan'ın düğününde mi takıldı bu takılar? Eğer onu öğrenmek istiyorsanız oğlunun düğünü 12/04/2013. Arkadaşlar, efendim, 2 milyon 465 bin lira. Peki, ne diyor bu belge? 24 ayar 25 kilogram altın. Arkadaşlar, Allah aşkına, takı 24 ayar mıdır? 24 ayar altın saf altındır, külçedir. Siz kimi kandırıyorsunuz?

Son olarak Peygamber Efendimiz'in bir sözüyle bitirmek istiyorum. Soruyorlar: "Ya Resulullah, kıyamet günü kim pişmanlık duyacak?" Diyor ki: "Ahiretlerini dünyaları için feda edenlerdir, bunlar pişman olacak." "Daha fazla pişmanlık duyacak var mı Ya Resulullah?" "Evet, vardır. Ahiretlerini başkalarının dünyası için feda edenler olacaktır." (CHP sıralarından alkışlar) Sizden rica ediyorum, Allah'tan korkun. Kıyamet gününe inanıyorsanız, hesap gününe inanıyorsanız ahiretinizi başkalarının dünyası için feda etmeyin diyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

16:05 CHP'liler Genel Kurul'da Hz. Muhammed'in "Hırsızlık yapan kızım Fatıma dahi olsa elini keserim" hadisinin yer aldığı bir pankart açtı.

16:03 CHP ve MHP gizli oylamalar konusunda uyarılarda bulundu.

16:00 MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural: Annesini kaybeden Sayın Zafer Çağlayan'ın başı sağolsun. Biz MHP grubu olarak oylamanın bugün yapılmamasını önerdik ancak Adalet ve Kalkınma Partisi mahsur olmadığını söyledi.

15:55 CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'dan sunumunu menfaat sağlanan kişi olarak Rıza Sarraf'tan bahsetmediği için tekrarlamasını istedi.

15:48 TBMM'de Yüce Divan görüşmeleri başladı.

15.47 Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler TBMM'ye geldi.

15:47 Erdoğan Bayraktar'ın kuliste, Genel Kurul'da konuşmayacağını söylediği öğrenildi.

15:27 Devlet Bahçeli, Genel Kurul'a gelen ilk lider oldu.

15:16 Oturum gündem dışı konuşmalarla devam ediyor.

15:12 Erdoğan Bayraktar Genel Kurul'a geldi.

15:00 Genel Kurul oturumu başladı.

Bakanlar haklarında verilen karar için ne dedi?



Muammer Güler: Önemli olan önergenin 276 oy bulmaması...Hayırlı olsun.

Egemen Bağış: Hayırlı olsun. Biz herşeye hazırız.