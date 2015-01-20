T24 LogoT24 Logo
Politika

'Konuşmak istiyorum ama dostlarım konuşmamamın daha hayırlı olacağını söyledi'

TBMM'de yapılacak Yüce Divan oylaması öncesinde Genel Kurula ilk gelen Erdoğan Bayraktar, 'Beni sevin, sevgiye ihtiyacım var' sözlerini kullandı

20 Ocak 2015 18:23

Takipsizlik kararı verilen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen Erdoğan Bayraktar, konuşmak istediğini ancak dostlarının ve yakın arkadaşlarının konuşmamasının daha hayırlı olacağını söylediğini dile getirdi.

DHA'nın haberine göre, dört eski bakanla ilgili bugün TBMM'de yapılacak oylama öncesi bu isimlerin konuşup konuşmayacakları merak ediliyordu.

Meclis iç tüzüğü eski bakanlara konuşma ve savunma hakkı yapma hakkı veriyorken, bugüne kadar hiçbir bakan oylama öncesi konuşmamıştı.

Genel Kurul’a ilk gelen Erdoğan Bayraktar oldu ve şunları söyledi: “Konuşmak istiyorum, hâlâ da istiyorum. Ama yakın arkadaşlarım, dostlarım konuşmamamın daha hayırlı olacağını söylediler. O yüzden konuşmayacağım. Arkadaşlar sizi sevdiğim için bunu açıklıyorum. Siz de beni sevin, sevgiye ihtiyacım var.” 

 

ETİKETLER

erdoğan bayraktartbmmyüce divan

İlgili Haberler

4 eski bakan Yüce Divan'a gönderilmedi, en fazla fire Egemen Bağış'ta verildi

TBMM Genel Kurulu'nda Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında yapılan Yüce Divan önergeleri reddedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24