'Konuşmak istiyorum ama dostlarım konuşmamamın daha hayırlı olacağını söyledi'

Takipsizlik kararı verilen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen Erdoğan Bayraktar, konuşmak istediğini ancak dostlarının ve yakın arkadaşlarının konuşmamasının daha hayırlı olacağını söylediğini dile getirdi.

DHA'nın haberine göre, dört eski bakanla ilgili bugün TBMM'de yapılacak oylama öncesi bu isimlerin konuşup konuşmayacakları merak ediliyordu.



Meclis iç tüzüğü eski bakanlara konuşma ve savunma hakkı yapma hakkı veriyorken, bugüne kadar hiçbir bakan oylama öncesi konuşmamıştı.



Genel Kurul’a ilk gelen Erdoğan Bayraktar oldu ve şunları söyledi: “Konuşmak istiyorum, hâlâ da istiyorum. Ama yakın arkadaşlarım, dostlarım konuşmamamın daha hayırlı olacağını söylediler. O yüzden konuşmayacağım. Arkadaşlar sizi sevdiğim için bunu açıklıyorum. Siz de beni sevin, sevgiye ihtiyacım var.”