AKP'li vekiller 'hayır' oyu kullanıp 'evet' ve 'çekimser' pullarını parti grubuna mı gösterecek?

Muhalefet, TBMM'de, dört eski bakanın Yüce Divan'a sevk edilip edilmeyeceğinin belli olacağı oylamada, gizli oy kullanacak AKP'li vekillerin, "Hayır" oyu kullanıp "Evet" ve "Çekimser" oy pullarını ceplerine koyarak, "Hayır" oyu kullandıklarını parti grubuna kanıtlayacağı iddiasını gündeme getidi.

CHP ve MHP, TBMM’de Yüce Divan’la ilgili gizli oylamada kabinlere cep telefonu, kamera ve fotoğraf makinesi ile girilmesi ve kullanılmayan oy pusulaların ceplere konulmasının önlenmesi için TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

Meclis kulislerinde AKP yönetiminin, milletvekillerini göz hapsinde tutabileceği konuşuluyor. Muhalefet bu nedenle her türlü önlemi değerlendiriyor ve Genel Kurul’da da AKP milletvekillerini oy kullanma yöntemleri yakın takipte tutulacak. CHP ve MHP dört eski bakanla ilgili önergede yer alan suçlarla ilgili Yüce Divan önergesi verecek. MHP’nin her milletvekili imzasıyla toplam önergesi sayısı 204 olarak belirtildi.

CHP İdare Amiri Malik Ecder Özdemir, gizli oylama konusunda Meclis iç tüzük hükümlerinin çok açık olduğuna dikkat çekti ve “ Meclis’ e gölge düşürecek bir hareket içinde olmamaları gerekir. Eğer oy pulları ceplere konulacak ya da açık bir şekilde oy kullanılacaksa o zaman niye gizli oylama densin” dedi. Özdemir, oylama sonrasında her adımı yakın takipte tutacaklarını ifade etti.

‘Sarayda vekalet’

AKP kulislerinde İngiltere’ye giden Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bazı bakanların oyları vekaletle kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplanan dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan ve bakanların vekaletlerini bıraktıkları belirtiliyor.

AKP kanadında bazı milletvekillerinin oy kullanmayacakları da ifade ediliyor.

Genel Kurul 15.00’da

Genel Kurul bugün saat 15.00’da başlayacak. Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu üzerinde başkan yada bir milletvekili 20 dakika konuşacak. 6 ı milletvekilinin 10'ar dakika konuşma süresi var. Dört eski bakanın oylama öncesi Genel Kurul’da konuşup konuşmayacağı belli değil.

İç tüzüğe göre ‘gizli oylama’ şöyle:

MADDE 147– Anayasa veya kanun gereğince açık oylamanın zorunlu bulunduğu hallerde veya İçtüzüğün işaret oyuyla hallinin zorunlu olduğunu belirttiği konularda yahut açık oylamanın İçtüzük uyarınca istem üzerine yapıldığı hallerde, gizli oylama yapılmaz.

Yukarıdaki fıkrada yazılı haller dışında gizli oylama yapılabilmesi için yirmi milletvekilinin bir önerge ile, gizli oylama yapılmasını istemesi ve bu istemin Genel Kurulca kabulü lâzımdır. Karar görüşmesiz işaret oyuyla alınır.

Gizli oylama usulü

MADDE 148– Milletvekillerine , beyaz, yeşil ve kırmızı renkte üç yuvarlak birden verilir. Bunlardan oy olarak kullanılacak yuvarlak, bunun için gösterilen kutuya atılır. Diğer iki yuvarlak ayrıca belirtilen yere bırakılır.