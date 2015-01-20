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AKP'li vekiller 'hayır' oyu kullanıp 'evet' ve 'çekimser' pullarını parti grubuna mı gösterecek?

Dört eski bakan için Yüce Divan oylaması bugün TBMM'de yapılacak

20 Ocak 2015 14:36

Hülya Karabağlı

Muhalefet, TBMM'de, dört eski bakanın Yüce Divan'a sevk edilip edilmeyeceğinin belli olacağı oylamada, gizli oy kullanacak AKP'li vekillerin, "Hayır" oyu kullanıp "Evet" ve "Çekimser" oy pullarını ceplerine koyarak, "Hayır" oyu kullandıklarını parti grubuna kanıtlayacağı iddiasını gündeme getidi.

CHP ve MHP, TBMM’de Yüce Divan’la ilgili gizli oylamada kabinlere cep telefonu, kamera ve fotoğraf makinesi  ile girilmesi  ve  kullanılmayan oy  pusulaların  ceplere konulmasının önlenmesi için TBMM Başkanlığı’na başvurdu. 

Meclis kulislerinde AKP yönetiminin, milletvekillerini göz hapsinde tutabileceği konuşuluyor. Muhalefet bu nedenle her türlü önlemi değerlendiriyor ve Genel Kurul’da da AKP milletvekillerini oy kullanma yöntemleri yakın  takipte tutulacak.  CHP ve MHP dört eski bakanla ilgili önergede yer alan suçlarla ilgili  Yüce Divan önergesi verecek.  MHP’nin her milletvekili imzasıyla toplam önergesi sayısı 204 olarak belirtildi.

CHP İdare Amiri  Malik Ecder Özdemir, gizli oylama konusunda  Meclis iç tüzük hükümlerinin çok açık olduğuna dikkat çekti ve “ Meclis’ e gölge düşürecek bir hareket içinde olmamaları  gerekir.   Eğer  oy pulları ceplere konulacak ya da  açık bir şekilde  oy kullanılacaksa o zaman  niye gizli  oylama densin” dedi. Özdemir,  oylama sonrasında  her adımı yakın takipte  tutacaklarını ifade etti.

 

‘Sarayda vekalet’

 

AKP kulislerinde  İngiltere’ye giden Başbakan Ahmet Davutoğlu ve  bazı bakanların oyları vekaletle  kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı  Sarayı’nda  toplanan  dünkü Bakanlar  Kurulu toplantısında  Başbakan ve bakanların  vekaletlerini  bıraktıkları  belirtiliyor.

AKP kanadında bazı milletvekillerinin  oy kullanmayacakları da  ifade ediliyor.

 

Genel Kurul 15.00’da

 

Genel Kurul bugün saat 15.00’da başlayacak.  Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu üzerinde  başkan yada  bir milletvekili  20 dakika  konuşacak.  6 ı milletvekilinin 10'ar dakika konuşma süresi var. Dört eski bakanın oylama öncesi Genel Kurul’da konuşup konuşmayacağı belli değil.

İç tüzüğe göre  ‘gizli oylama’  şöyle:

MADDE 147– Anayasa veya kanun gereğince açık oylamanın zorunlu bulunduğu hallerde veya İçtüzüğün işaret oyuyla hallinin zorunlu olduğunu belirttiği konularda yahut açık oylamanın İçtüzük uyarınca istem üzerine yapıldığı hallerde, gizli oylama yapılmaz.

Yukarıdaki fıkrada yazılı haller dışında gizli oylama yapılabilmesi için yirmi milletvekilinin bir önerge ile, gizli oylama yapılmasını istemesi ve bu istemin Genel Kurulca kabulü lâzımdır. Karar görüşmesiz işaret oyuyla alınır.

 

Gizli oylama usulü

 

MADDE 148– Milletvekillerine , beyaz, yeşil ve kırmızı renkte üç yuvarlak birden verilir. Bunlardan oy olarak kullanılacak yuvarlak, bunun için gösterilen kutuya atılır. Diğer iki yuvarlak ayrıca belirtilen yere bırakılır.

 

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