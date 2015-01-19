Demokrasi Denetçileri Derneği, Yüce Divan oylamasını halka sordu

Demokrasi Denetçileri Derneği; takipsizlik kararı verilen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında isimleri geçen Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler ve Egemen Bağış'la ilgili Yüce Divan oylamasını halkın gündemine taşıdı.



Kadıköy ve Taksim'de dün saat 11.00-13.00 arasında (19 Ocak Pazartesi) kurdukları sandıklarla eski 4 bakanın Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesi konusunda halkın görüşüne başvurdu. İnternetteki oylamanın 20 Ocak Salı gecesine kadar devam edeceği bildirildi.

Demokrasi Denetçiler Derneği adına Dr. Mehmet Özkaya'nın yaptığı açıklamada, "Kurduğumuz sandıklarla dört bakanın Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesi konusunda halkın görüşüne başvurduk. Yüce Divan konusunda halk oyları, toplumsal vicdanın bakanlarla ilgili açıkça Yüce Divan'ı işaret ettiğini gösteriyor. İki bölge ile birlikte sanal alemdeki oyların %78'i bakanların Yüce Divan'da yargılanması yönünde. Sandık sonuçları, toplumsal vicdanın yolsuzluklar konusundaki endişelerinin güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Demokrasi Denetçileri olarak TBMM'de siyasi hesaplardan bağımsız bir oylama yapılması ve çıkacak kararın toplumun endişelerini gidermesi temennimizi kamuoyuna iletiyoruz" denildi.