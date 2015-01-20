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Politika

Meclis'te Hz. Muhammed pankartı: Hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırım

Dört eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmesine ilişkin Meclis görüşmeleri sürüyor

20 Ocak 2015 18:48

Haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiası bulunan dört eski bakanın Yüce Divan’a gönderilip gönderilmemesine ilişkin TBMM Genel Kurul toplantısı başladı. Görüşmeler sırasında CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes üzerinde “Hz. Muhammed’in sözünün bulunduğu hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa mutlaka cezalandırırım” yazılı dövizi Genel Kurul’da milletvekillerine gösterdi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ise, foto muhabirlerinin yeterince açılan dövizin fotoğrafını çektiğini belirterek, Özkes'ten indirmesini istedi. Bunun üzerine Özkes, pankartı indirdi.

 

Ajandaya not aldı

 

Genel Kurul sırasında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, bir ajandaya not aldığı görüldü. Genel Kurul çalışmalarında eski bakanlar ve haklarında Yüce Divan oylaması yapılacak olan Erdoğan Bayraktar ile Egemen Bağış'ta yerini aldı. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise Muş'ta cenaze töreninde olduğu için şuana kadar Genel Kurula gelmedi.

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