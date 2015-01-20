AKP'li vekillerden Hakan Şükür'e 'Hoşgeldin Torinolu' mesajı

TBMM’de dört bakanın Yüce Divan’a gönderilip gönderilmemesi görüşmeleri TBMM Genelkurulu’nda görüşülmesi sırasında AKP milletvekilleri partilerinden istifa eden Hakan Şükür için beyaz kağıda yazdıkları “Hoşgeldin Torinolu” notunu masalarına bırakarak Hakan Şükür’le dalga geçtiler.

Hakan Şükür bir dönem İtalya’nın Torino futbol takımında forma giymişti. Torino macerası kısa süren Hakan Şükür için 'Torinolu Şaban' ifadeleri kullanılmıştı.