Taraf'tan Ahmet Altan ve Yasemin Çongar'a: Minnettarız

Taraf Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Çongar'ın istifasının ardından gazetede yayımlanan editoryal duyuruda "Minnettarız" başlığı kullanıldı. Taraf yönetiminin gazetede yayımlanan açıklamasında “Kendileri gazetemizin verdiği demokrasi mücadelesinde bizlere minnettarlıkla anacağımız, üzerine çok daha büyük bir bina inşa etmemizi sağlayacak bir temel bırakmışlardır. Bizlerin de tüm gayreti bıraktıkları bu temel üzerine, bulundukları yerden gururla izleyecekleri bir TARAF’ı onlara her gün okutmak olacaktır” ifadesi kullanıldı.

Taraf'ta "Minnettarız" başlığıyla yayımlanan (15.12.2012) metin şöyle:

Beş yıl önce yayın hayatına başlayan Taraf gazetesinin Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar, gazetedeki görevinden dün istifa etti. Taraf gazetesi yönetimi tarafından Altan ve Çongar’ın istifasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kendileri gazetemizin verdiği demokrasi mücadelesinde bizlere minnettarlıkla anacağımız, üzerine çok daha büyük bir bina inşa etmemizi sağlayacak bir temel bırakmışlardır” dendi.

Hayatımın en önemli beş yılı

Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar, istifa kararını dünkü yazı işleri toplantısında açıkladı. Gazetenin yazı işlerine, muhabirlerine ve tüm personeline veda eden Çongar, “Burada hiçbir zaman unutamayacağım, hayatımın en önemli beş yılını geçirdim. Bu gazeteyi bugüne kadar beraber çıkardık, bundan sonra da sizler çıkartacaksınız” dedi. Ahmet Altan ise bir “veda yazısı” kaleme aldı.

Minnettarız

Taraf yönetiminin Altan ve Çongar’ın istifasıyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ahmet Altan ve Genel Yayın Yönetmen Yardımcımız Sayın Yasemin Çongar, bugün (dün) itibariyle görevlerinden ayrılmışlardır. Kendileri gazetemizin verdiği demokrasi mücadelesinde bizlere minnettarlıkla anacağımız, üzerine çok daha büyük bir bina inşa etmemizi sağlayacak bir temel bırakmışlardır. Bizlerin de tüm gayreti bıraktıkları bu temel üzerine, bulundukları yerden gururla izleyecekleri bir TARAF ’ı onlara her gün okutmak olacaktır. Sayın Ahmet Altan’a ve Sayın Yasemin Çongar’a gazetemizden esirgemedikleri emekleri için sonsuz teşekkür eder, yorgunluklarını keyfe dönüştürecekleri güzel günler dileriz ve kendilerini her zaman şükranla anacağımızı siz kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”

Gazeteciliğe ölçü getirdi

“Düşünmek taraf olmaktır” sloganıyla 15 Kasım 2007 tarihinde yayın hayatına başlayan Taraf gazetesinin Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Alev Er ile birlikte genel yayın yönetmenliğini üstlendi; Alev Er’in ayrılmasının ardından ise bu görevi tek başına yürüttü. 2011 yılında Hrant Dink Barış Ödülü’nü alan Ahmet Altan, 2007 yılından bu yana birçok ulusal ve uluslararası kuruluş tarafından ödüle layık görüldü. Taraf gazetesi ile birlikte bağımsız, belgelere dayanan, cesur bir habercilik çizgisini Türk basınında ölçü haline getiren Ahmet Altan, köşe yazarlığı yaptığı süre boyunca Türkiye’nin en etkili kalemlerinden biri oldu. Ahmet Altan, şimdi yeni romanı üzerinde çalışıyor.

Çetelerle mücadele etti

CNN Türk televizyonunun Washington temsilcisiyken istifa ederek,Taraf ’a katılan Yasemin Çongar, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcılığı ile birlikte Ya da adlı köşesinde siyasi yorum yazıları, Exlibris adlı köşede ise kitap yazıları kaleme aldı. ABD’deki Hudson Enstitüsü’nde gündeme gelen, Türkiye’de demokrasiyi hedef alan girişimleri deşifre eden Yasemin Çongar,Taraf ’ta görev yaptığı süre boyunca, demokratik düzeni hedef alan örgütlenmelerle mücadele etti.