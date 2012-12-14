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Başar Arslan: Taraf yoluna devam edecek, Ahmet Altan ve ekibi demokrasi tarihine geçti

Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan, gazetenin kapatılacağı iddialarını yalanladı. Arslan, 'Taraf yoluna devam edecek. Ahmet Altan ve ekibinin çok büyük hizmetleri oldu. Dostluğumuz sürecek' dedi

14 Aralık 2012 14:33

Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan, Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar ve kurucu ekipte yer alan Neşe Düzel'in istifalarının ardından "gazetenin lağvedileceği" iddialarını yalanladı. Arslan, "Taraf yoluna devam edecek. Altan ve ekibinin çok büyük katkıları oldu. Yaptıklarıyla demokrasi tarihine geçtiler" dedi.

Başar Arslan, Taraf'taki istifalarla ilgili olarak T24'ün sorularını yanıtladı. Arslan, ayrılık gerekçesi olarak "Çok önemli işler yaptılar ve yoruldular. Geldiğimiz noktada bir anlayış farkı oluştu" dedi. Arslan, şunları söyledi:

"Taraf'ı lağvetme, kapatma söz konusu değil. Taraf yoluna devam edecek. Çok büyük hizmetleri oldu, çok önemli işler yaptılar. Türk demokrasi tarihine geçtiler. Ama yoruldular, geldiğimiz noktada bir anlayış farkı oluştu. Ahmet Altan'la elbette dostluğumuz sürecek. Aslında Türkiye için şaşırtıcı olan bu karar bizim için gazete içinde planlanmış bir şeydi. Taraf'ın kuruluşundan sonra beşinci yılda yapılması üzerinde konuştuğumuz bir plandı. 2013'e kalınmadan başlamasını konuştuğumuz bir süreçti."

 

Taraf'ı T24'e anlatmıştı: Ne zaman gideceğine Altan karar verir 

 

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