T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Neşe Düzel Taraf'tan istifa etti!

Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ilee yardımcısı Yasemin Çongar ve Neşe Düzel gazeteden istifa etti

14 Aralık 2012 13:54

Taraf Gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve gazetenin "Pazartesi Konuşmaları" köşesinde söyleşiler yapan Neşe Düzel, Taraf'tan istifa etti.

Taraf gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, kısa bir süre önce sosyal paylaşım sitesi twitter'dan "Bu haberi vermek zorunda kaldığım için üzgünüm. Ahmet Altan ve Yasemin Çongar Taraf'tan istifa etti. Ahmet Altan bugün veda yazısını yazacak" mesajlarını paylaştı.

t24'ün bilgi aldığı Taraf yöneticileri de istifa haberini doğruladı.

 

\

Sosyal medyada tepkiler

 

ETİKETLER

ahmet altantaraf
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2012-12-14T13:54:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/ahmet-altan-ve-yasemin-congar-taraftan-istifa-etti,219634","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/ahmet-altan-ve-yasemin-congar-taraftan-istifa-etti,219634"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24