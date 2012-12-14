Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Neşe Düzel Taraf'tan istifa etti!

Taraf Gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve gazetenin "Pazartesi Konuşmaları" köşesinde söyleşiler yapan Neşe Düzel, Taraf'tan istifa etti.

Taraf gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, kısa bir süre önce sosyal paylaşım sitesi twitter'dan "Bu haberi vermek zorunda kaldığım için üzgünüm. Ahmet Altan ve Yasemin Çongar Taraf'tan istifa etti. Ahmet Altan bugün veda yazısını yazacak" mesajlarını paylaştı.

t24'ün bilgi aldığı Taraf yöneticileri de istifa haberini doğruladı.

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