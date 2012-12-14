Taraf Ankara Bürosu: Altan ve Çongar yoksa biz de yokuz!

Taraf Gazetesi Ankara Bürosu çalışanları, gazetenin imtiyaz sahibi Başar Arslan’a yönelik yaptıkları yazılı açıklamada “Ahmet Altan ve Yasemin Çongar yoksa biz de yokuz” dediler.

Taraf Gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve kurucu ekipten Neşe Düzel'in istifası ardından Taraf Gazetesi Ankara Bürosu çalışanları yazılı açıklama yaptı. Ankara Temsilcisi Lale Kemal, Ankara Temsilcisi Yardımcısı Ümit Aslanbay, Adnan Keskin, Arzu Yıldız ve Coşkun İncekere imzalı metinde “Altan’ın gazeteden koparılması bir siyasi tercihtir, bunda siyasi iktidara yaptığı muhalefetin payı olmadığını kimse bize söylemesin” denildi.

“Özlük haklarımızda yaşadığımız ciddi sıkıntılara rağmen Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan’ın Taraf’ında çalışmaktan her zaman mutlu idik” ifadesini kullanan Ankara Bürosu çalışanları, “Ahmet Altan ve Yasemin Çongar yoksa bizim de gazetede olmamızın bir anlamı yoktur” dedi.

Taraf çalışanları, gazetenin imtiyaz sahibi Arslan'a özlük haklarına dair de "Bugüne kadar işverenden alamadığımız-eksik aldığımız maaş dahil hak ve alacaklarımızın ödenmeme tutumu üzerine, gazete genel yayın yönetiminde yapılan bu yıkıcı değişiklik tercihi üzerine öncelikle, yasal hak ve alacaklarımızın artık lütfen ödenmesi gerektiğini aksi durumun, her birimizin iş aktini haklı fesih nedeni olacağını hatırlatırız" uyarısında bulundu.

Taraf Gazetesi Ankara Bürosu çalışanlarının yaptığı açıklama şöyle:

14 12 2012

Sn: Başar ARSLAN

Taraf Gazetecilik Sanayi ve Sahibi A.Ş adına sahibi

Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan’ın Taraf’ında çalışmaktan özlük haklarımızda yaşadığımız ciddi sıkıntılara rağmen her zaman mutlu idik.

Ancak, bugün Ahmet Altan ile Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar ile yazarımız Neşe Düzel’in gazeteleri ile olan ilişkilerinin koparılması haberi üzerine sarsıldık.

Taraf Gazetesi Ankara Bürosu’nun aşağıda imzası bulunan çalışan-yöneticileri olarak, yaşanan gelişmeyle ilgili düşüncelerimizi tarafınıza ve kamuoyuna iletilmesi ihtiyacı duyduk.

Gerek haberlerin yönetimi, özellikle de Kum Saati köşesindeki yazılarıyla bizim de gazetede çalışmamızı kolaylaştırmış olan Ahmet Altan’sız bir Taraf’ın artık Taraf olmayacağı görüşündeyiz.

Gazeteyi var etmiş olan Altan ve Çongar’ın yokluğu halinde Taraf’ın, silahlı ya da silahsız, özellikle de hükümet dahil tüm iktidar odaklarına karşı editoryal bağımsızlığını koruyabileceğini düşünmüyoruz.

“Ahmet Altan, artık yoruldu, Taraf’ta olmasa da-yazmasa da olur,” demek, artık bildiğimiz Taraf olmasın demekle eş anlamlıdır.

Bugüne kadar işverenden alamadığımız-eksik aldığımız maaş dahil hak ve alacaklarımızın ödenmeme tutumu üzerine, gazete genel yayın yönetiminde yapılan bu yıkıcı değişiklik tercihi üzerine öncelikle, yasal hak ve alacaklarımızın artık lütfen ödenmesi gerektiğini aksi durumun, her birimizin iş aktini haklı fesih nedeni olacağını hatırlatırız.

Ancak, daha önemli olan; Ahmet Altan ve Yasemin Çongar yoksa bizim de gazetede olmamızın bir anlamı yoktur. Altan’ın gitmesine sevinecek çok çeşitli güç odakları olacağını adımız gibi biliyoruz.

Çok emin olduğumuz diğer şey de ne denilirse denilsin, Altan’ın gazeteden koparılması bir siyasi tercihtir, bunda siyasi iktidara yaptığı muhalefetin payı olmadığını kimse bize söylemesin.

Son sözümüz şudur; Altan ve Çongar’ın, eski görevlerine en kısa sürede döndürülmelerini bekliyor, aksi durumda bizim de bir değerlendirme yapacağımızı iletiyoruz.

Lale KEMAL, Ümit ASLANBAY, Adnan KESKİN, Arzu YILDIZ, Coşkun İNCEKERE