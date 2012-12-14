Ahmet Altan istifa etti Taraf'ın hisseleri yükseldi

Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan'ın istifasının ardından borsada Taraf'ın hisseleri yükseldi.

Taraf Gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve gazetenin "Pazartesi Konuşmaları" köşesinde söyleşiler yapan Neşe Düzel, Taraf'tan istifa etti. Medya dünyasına bomba gibi düşen istifa haberinin ardından en çok merak edilen Taraf gazetesinin borsada işlem gören hisseleri üzerinde çok belirgin bir etkisi olmadı. Taraf hisselerinin istifa depreminin ardından düşmesi gerekirken hisseler ilk seansı yüzde 1.39'luk artışla 7.32'Den tamamladı.. Hisseler ilk seans en düşük 7.14, en yüksek 7.50'yi gördü. (ensonhaber.com)