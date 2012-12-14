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İşte Taraf'taki istifaların perde arkası

T24'ün aldığı bilgilere göre, Taraf'ın patronu Arslan, Ahmet Altan'ın gazeteyi fiilen yönetmesini istedi. Ancak Altan romanına vakit ayırmak istediğini söyleyince ayrılık süreci başladı

14 Aralık 2012 15:32

Taraf gazetesindeki istifaların arkasında "yönetim" üslubu üzerinde çıkan görüş ayrılığının bulunduğu öğrenildi.

T24'ün Taraf gazetesinden aldığı bilgilere göre, Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve kurucu ekipten Neşe Düzel ile başlayan istifalara ilişkin süreç şöyle gelişti:

Şubat ayında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açılan Taraf gazetesinin hakim ortağı Başar Arslan, künyede "Kurucu Genel yayın Yönetmeni" olarak geçen ve yakın bir dostluk içinde bulunduğu Ahmet Altan'a, gazeteyi fiilen yönetmesini arzu ettiğini söyledi. Altan ise, "yeni romanını yazmak için vakit ayırmak istediğini belirterek" Başar Arslan'a, mealen "Yaşım ilerledi ve ben romanıma vakit ayırmak istiyorum. Bu işi en iyi Yasemin Çongar yapar" cevabını verdi.

Arslan, Ahmet Altan'a "gazetenin daha iyi yönetilebileceğini" söyleyerek ısrar etti. Ancak bu konuda Altan'ı ikna edemedi. Bunun üzerine, daha önce konuşulmuş olan beşinci yıl planı çerçevesinde ayrılıkların aşamalı olarak yürürlüğe girmesi konuşuldu. Fakat plan kısa sürede duyuldu ve "Taraf'ta istifa depremi" olarak kamuoyuna yansıdı.

Taraf'taki kaynaklar, istifaların Altan, Çongar ve Düzel ile sınırlı olmadığını, başta yazı işleri olmak üzere diğer kadrolardan da istifaların gündemde olduğunu söylediler.

Gazetedeki yol ayrımında Taraf'ın uzun süredir içinde bulunduğu ve ücretlerin ödenmesine de yansıyan mali sıkıntının da önemli rol oynadığı belirtildi.

 

 

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