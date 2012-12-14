Neşe Düzel'den istifa açıklaması: Taraf'ta bütünlük bozuldu

Hazal Özvarış

Taraf gazetesinin kurucu kadrosu içinde yer alan ve "Pazartesi Konuşmaları" adı altında söyleşiler yapan Neşe Düzel, istifa kararı için "Bütünlük bozulduğu için ayrıldım. Gazetenin sahibi Başar Arslan gibi cesur bir medya patronu bir daha kolay çıkmaz" dedi.

Taraf Gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve gazetenin "Pazartesi Konuşmaları" köşesinde söyleşiler yapan Neşe Düzel, Taraf'tan istifa etti. T24'e konuşan Düzel, bu sabah (14 Aralık 2012) verdiğini söylediği istifasının nedeni olarak "Bütünlük bozuldu" açıklaması yaptı.

Taraf Gazetesi İmtiyaz Sahibi Başar Arslan hakkında "Onun gibi cesur bir medya patronu bir daha kolay kolay çıkmaz" diyen Neşe Düzel, Arslan için "Fedakarca tehlikeyi göze aldı" ifadesini kullandı. Düzel, "Arslan'ı korumak için mi istifa ettiniz" sorusuna "Alakası yok" diyerek karşı çıktı ve "Taraf kurulduğundan beri nelerle karşı karşıya geldi" dedi.

Taraf gazetesinin istifalardan sonra kapatılacağı yönündeki iddiaları da sorduğumuz Düzel, "Bu bir nöbet değişimidir. Biz istifa ettik, diye gazete okuyucuları gazeteyi bırakmaz" dedi.