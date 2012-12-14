Gazeteciler Taraf'taki istifaları nasıl değerlendirdi?

Taraf Gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve kurucu ekipten Neşe Düzel ile başlayan istifalar sosyal medyada büyük yankı buldu.

Bazı gazeteciler de Taraf'taki istifa haberinin duyulmasının ardından Twitter hesaplarından istifalarla igili değerlendirmede bulundular.

Eski Taraf gazetesi yazarı Amberin Zaman, "yasemin congar ve ahmet altansiz taraf artik yoktur demek" şeklinde Tweet atarken, Taraf yazarı Emre Uslu da "Bu gun demokrasinin kara cumasi" dedi.

Gazetecilerin attığı twettlerin bir kısmı şöyle:

Tufan Türenç ‏@tturenc

Ahmet Altan ve Yasemin Çongar Taraf''tan istifa ettiler deniyor. Doğruysa muhalefet yapmaya başladıkları için onların da ipi çekildi demek

Yıldıray Oğur ‏@yildarado

Taraf'a GYY olduğum haberi külliyen yalandır. Tebrik ve küfür mesajları, analizler ve köşe yazarlığı için gönderilen cvler hükümsüzdür

Amberin Zaman ‏@amberinzaman

Sevgili yasemin congar ve ahmet altansiz taraf artik yoktur demek. Tarifsiz bir uzuntu, sikinti icersindeyim.

Emre Uslu ‏@EmreUslu

Bizim Taraf'cilarin soguk ve kotu sakalari olur. Istifa twiti umarim onlardan biridir...

Emre Uslu ‏@EmreUslu

Gazetedeki arkadaslar saka degil diyor yaaa...:(((((((((((((((((((

Emre Uslu ‏@EmreUslu

Bu gun demokrasinin kara cumasi....

Emre Uslu ‏@EmreUslu

Uzuntumun dip yaptigi gun....

eren eğilmez ‏@erenegilmez

Ergenekon davası karar aşamasına gelir misyon tamamlanır Ahmet Altan, Yasemin Çongar gider Taraf'ın görevi son bulur desek?

Hikmet Çetinkaya ‏@hikmetcetinkaya

Ahmet Altan,Yasemin Çongar ve Neşe Düzel, Taraf gazetesinden istifa etti...Galip kalan "taraf"belli...Bekleniyordu...

Faruk Arhan ‏@FarukArhan

Mahir Kaynak çıkıp, "Ahmet Altan ve Yasemin Çongar'ın istifalarında kimin çıkarı varsa sorumlu odur" dese inanır mıyız? İnanırız

Balçiçek İlter ‏@Balciceki

Ahmet altan,nese duzel,yasemin congar'in istifasina gercekten cok uzuldum:( ama bu da bir durustur, taraf olmaktir saygi duymamak mumkun degil

Koray Caliskan ‏@koraycaliskan

Taraf tarihe karıştı. Yoluna devam edecek laflarına bakmayın. Altansız Taraf, yumurtasiz omlet olmaz. Ben almayı yarın bırakıyorum

Bülent Mumay ‏@bulentmumay

Taraf'ın patronu... 2012: "Ahmet Altan ile anlayış farkı var." 2009: "Budist için Buda neyse, Altan benim için odur"