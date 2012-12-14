Gazeteciler Taraf'taki istifaları nasıl değerlendirdi?

Taraf Gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve kurucu ekipten Neşe Düzel ile başlayan istifalar sosyal medyada büyük yankı buldu.
Bazı gazeteciler de Taraf'taki istifa haberinin duyulmasının ardından Twitter hesaplarından istifalarla igili değerlendirmede bulundular.
Eski Taraf gazetesi yazarı Amberin Zaman, "yasemin congar ve ahmet altansiz taraf artik yoktur demek" şeklinde Tweet atarken, Taraf yazarı Emre Uslu da "Bu gun demokrasinin kara cumasi" dedi.
Gazetecilerin attığı twettlerin bir kısmı şöyle:
Tufan Türenç @tturenc
Ahmet Altan ve Yasemin Çongar Taraf''tan istifa ettiler deniyor. Doğruysa muhalefet yapmaya başladıkları için onların da ipi çekildi demek
Yıldıray Oğur @yildarado
Taraf'a GYY olduğum haberi külliyen yalandır. Tebrik ve küfür mesajları, analizler ve köşe yazarlığı için gönderilen cvler hükümsüzdür
Amberin Zaman @amberinzaman
Sevgili yasemin congar ve ahmet altansiz taraf artik yoktur demek. Tarifsiz bir uzuntu, sikinti icersindeyim.
Emre Uslu @EmreUslu
Bizim Taraf'cilarin soguk ve kotu sakalari olur. Istifa twiti umarim onlardan biridir...
Emre Uslu @EmreUslu
Gazetedeki arkadaslar saka degil diyor yaaa...:(((((((((((((((((((
Emre Uslu @EmreUslu
Bu gun demokrasinin kara cumasi....
Emre Uslu @EmreUslu
Uzuntumun dip yaptigi gun....
eren eğilmez @erenegilmez
Ergenekon davası karar aşamasına gelir misyon tamamlanır Ahmet Altan, Yasemin Çongar gider Taraf'ın görevi son bulur desek?
Hikmet Çetinkaya @hikmetcetinkaya
Ahmet Altan,Yasemin Çongar ve Neşe Düzel, Taraf gazetesinden istifa etti...Galip kalan "taraf"belli...Bekleniyordu...
Faruk Arhan @FarukArhan
Mahir Kaynak çıkıp, "Ahmet Altan ve Yasemin Çongar'ın istifalarında kimin çıkarı varsa sorumlu odur" dese inanır mıyız? İnanırız
Balçiçek İlter @Balciceki
Ahmet altan,nese duzel,yasemin congar'in istifasina gercekten cok uzuldum:( ama bu da bir durustur, taraf olmaktir saygi duymamak mumkun degil
Koray Caliskan @koraycaliskan
Taraf tarihe karıştı. Yoluna devam edecek laflarına bakmayın. Altansız Taraf, yumurtasiz omlet olmaz. Ben almayı yarın bırakıyorum
Bülent Mumay @bulentmumay
Taraf'ın patronu... 2012: "Ahmet Altan ile anlayış farkı var." 2009: "Budist için Buda neyse, Altan benim için odur"