Tacizlerin ifşası için açılan mail adresine yüzlerce kadın başından geçenleri anlattı

Twitter’da başlayan ifşa akımı, çok sayıda yazarla ilgili cinsel saldırı iddialarıyla devam ediyor. Yazar Hasan Ali Toptaş’la ilgili ilk tweeti atan Leyla isimli kullanıcı ve ona ilk desteği veren Amy Marie Spangler, bir mail adresi açarak kadınlara, başlarına gelen ama anlatamadıkları olayları paylaşma çağrısı yaptı. “uykularinkacsin@gmail.com” adresine iki günde, farklı mesleklerden onlarca isimle ilgili cinsel şiddet hikâyeleriyle dolu yüzlerce mail geldi.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre, Leyla isimli Twitter kullanıcısı ve ona ilk destekte bulunan Amy Marie Spangler, ifşa hareketinin başlangıcını ve yaşadıklarını anlattı. Leyla, “İlk tweeti attıktan sonra ‘Ne malum, ispatla?’ tarzı çok sayıda yorum aldım. Böyle olaylarda erkekler hemen ‘Niye dava açmadınız’ türünden yorumlar yazıyor. Ancak dayanışma mesajını ilk atan Amy oldu. Birbirimizi tanımıyorduk ancak aynı adamın tacizine maruz kalmıştık. Daha sonra çok sayıda kadın Hasan Ali Toptaş’ın tacizini ifşa etti ve bunu ifşa edilen başka isimler takip etti. Farklı meslek grupları ve yaşlarda Hasan Ali Toptaş’ın tacizine maruz kalmış beş kadın iletişime geçerek bir WhatsApp grubu kurduk. Buradaki tartışmalar sonucunda Amy’nin aklına bu mail adresini açmak geldi” dedi.

"Beni yazı evine davet etti, burada bana fiziki tacizde bulundu"

Leyla, uğradığı tacizi şu sözlerle anlattı:

“2011’de Ankara’da öğrenciydim. Sıkı bir Hasan Ali Toptaş okuruydum. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Beni yazı evine davet etti. (Yazar Pelin Buzluk da burada cinsel saldırıya maruz kaldığını söylemişti) Burada bana fiziki tacizde bulundu.”

"Kadınların yaşadıklarını iletebilecekleri doğru bir mecra kurmak istiyoruz"

Mevcut kadın örgütleriyle diyalog halinde olarak bir dernekleşme yoluna gidilebileceğini belirten Amy, “Kadınların doğrudan kendini tehlikeye atmadan bizim aracılığımızla yaşadıklarını iletebilecekleri doğru bir mecra kurmak istiyoruz. Bir çatı altında olursak belki her sektörden bir temsilci olur ve bu olaylarla ilgili nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair birlikte bir yol çizebiliriz” dedi.

"Mail içeriklerini kişiler adına kamuoyu ile paylaşmamız ne hukuki ne de etik açıdan söz konusu olamaz"

“Hiçbirimiz mahkeme değiliz ama bazı örnekler açısından ifşa mekanizmasının çalıştırılması gerektiğini düşünüyorum” diyen Leyla, şunları kaydetti:

"Mail içeriklerini kişiler adına kamuoyu ile paylaşmamız ne hukuki ne de etik açıdan söz konusu olamaz, yalnızca kendilerini ifade edebilecekleri bir zemin bulmanın kadınlara iyi gelebileceğini, onları bir gün bunları kamusal alanda yahut yargı önünde de dile getirmek konusunda yüreklendirebileceğini düşündük. Bizim şimdi bu bilgilerle nasıl hareket etmek gerektiğine dair karar vermemiz gerekecek, bunun için de doğru mekanizmaların kurulması lazım. Önerisi olan herkesi dinlemeye hazırız."

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