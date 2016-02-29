Suruç katliamından 7 ay sonra yine el ele

Kobanê’ye oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında 33 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından yerde yaralı halde el ele tutuşan Gökçe Çetin ve Çağla Seven katliamdan 7 ay sonra yine el ele tutuştu.

Suruç’ta 20 Temmuz 2015'te meydana gelen canlı bomba saldırısında yaralanan Gökçe Çetin ve Çağla Seven tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden bir araya geldi. Suruç katliamının simge fotoğraflarında biri olan yaralı iki kadının el ele tutuştuğu fotoğraf da böylece yeniden çekildi. Çağla Seven ve Gökçe Çetin'in el ele çektikleri fotoğraf sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Katliamdan hemen sonra:

Suruç katliamından 7 ay sonra: