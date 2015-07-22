Suruç katliamı şüphelilerinden biri 20 gün önce polisin elinde miydi?

Suruç’taki saldırıda adı geçtiği öne sürülen saldırganlardan Özlem Yılmaz'ın 10 Haziran’da Adana’daki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde polis tarafından 20 gün yatırıldığı iddia edildi. İddiaya göre, doktor “cezai ehliyeti var” raporuyla Yılmaz’ı polise geri verdi.

Saldırı sırasında canlı bomba dışında en az iki gözcünün de olduğu istihbarat kulislerine yansımıştı.

Birgün gazetesinden Barış İnce'nin haberine göre, Suruç’ta katliam yapan intihar bombacısının kimliği henüz tespit edilemese de bazı görgü tanıkları, bombacının kadın olduğunu iddia etmişti. Bu iddia üzerine de Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, ‘muhtemel eylem’ başlığıyla gönderdiği gizli yazıda IŞİD militanları Fadime Kurt, Özlem Yılmaz ve Nuray Demirel’in ismi olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu isimlerden Özlem Yılmaz’ın, teknik takibe takılıp yakalandığı belirtildi. İfadesinde IŞİD’e katıldığını söyleyen Yılmaz, iddiaya göre canlı bomba olarak kullanılacağını da itiraf etti. İddiaya göre, bu kişi Emniyet tarafindan Adana’da bir ruh ve sinir sağlığı hastanesine de götürüldü ve bir uzman doktor prosedür gereği 20 gün hastanede tutulup tetkikleri yapıldı. Muayene süreci sonunda doktor tarafından “cezai ehliyeti var” olduğuna karar verildi ve akıl sağlığının yerinde olduğu raporuyla polise teslim edildi. Aradan 20 gün geçtikten sonra Suruç’taki kanlı saldırı sonrasında şüpheliler arasında ismi yer aldı.