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33 Suruç katliamı kurbanı için 33 dakikalık oturma eylemi

Suruç Dayanışması Kadıköy'de Suruç katliamında hayatını kaybedenleri andı

21 Ağustos 2015 02:06

Suruç'taki bombalı intihar saldırısında hayatını kaybeden 33 kişi, "Suruç Dayanışması" adlı grup tarafından 33 dakikalık oturma eylemi ile anıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, yaklaşık 100 kişi, akşam saatlerinde Kadıköy Belediyesi önünde toplandı. "Suruç Dayanışması" adlı grup, 'Katil IŞİD, işbirlikçi AKP' ve 'Suruç şehitleri ölümsüzdür' şeklinde slogan atarak Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi önüne yürüdü.

Taşıdıkları '33 Yürek Adalet İçin Çarpıyor!' yazılı pankart taşıyan eylemciler, yere kitaplar ve oyuncaklar dizerek, patlamada yaşamını yitiren 33 kişi için 33 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.

Burada grup adına bir açıklama yapan Murat Akdağ, "21. yüzyılın direniş mevzii olan Kobane, küresel dünyanın vicdanı ve özgürlük sembolüdür" dedi.

33 dakikalık oturma eyleminin sona ermesiyle eylem bitirildi.

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