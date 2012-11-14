Suriye'den gelen mermiler Ceylanpınar'da binalara isabet etti

Suriye ordusuna bağlı savaş uçakları saat 11.35'ten itibaren Resulayn kasabasını yeniden bombaladı. Şanlıurfa Ceylanpınar'da da bazı ev, iş yeri ve kamu binasına kurşunlar isabet etti.

Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesine yönelik hava bombardımanı bugün de sürdü. Suriye Ordusu'na ait helikopterin sabah yaptığı keşif uçuşunun ardından bir savaş uçağı, Rasulayn'ın batısındaki iki farklı bölgeye 4 bomba bıraktı.

Sınırdaki Ceylanpınar ilçesinden de görülebilen bombardıman sırasında şiddetli bir patlama sesi duyuldu ve bölgeden dumanlar yükseldi.

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler, patlamanın ardından uçaksavarlarla karşılık verdi.

Çatışmalarda yaralanan 6 Suriyeli ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatışma seslerinin yoğunlaştığı bölgede güvenlik önlemlerinin de artırıldığı görüldü.

Mermiler Ceylanpınar'da binalara isabet etti

Çatışmalardan seken bazı mermilerin Ceylanpınar'da sınıra yakın noktalarda bulunan ev, iş yeri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmenevi gibi kamu binalarına isabet ettiği görüldü.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda, hava bombardımanı konusunda önceden uyarılan vatandaşlara, sınır hattından ve evlerinin pencerelerinden uzak durmaları istendi.

Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının da bölgede uçuş yaptığı görüldü.