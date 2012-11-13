Suriye sınır şehrini havadan vurdu, Türk F16'ları 'vur' emriyle havalandı!

Suriye'nin Türkiye sınırı yakınındaki Resulayn şehrini vurmasının ardından, İncirlik'teki Türk F-16 uçakları "vur" emriyle havalandı.

Suriye'deki çatışmalar, Türkiye sınırına çok yakın bölgelerde devam ediyor.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, "Türkiye’nin Suriye’ye karşı belirlediği yeni angajman kurallarını ihlal etmesi üzerine çoğunluğu Adana-İncirlik’ten havalanan F-16 ve F-4 uçaklarına, ihlal halinde, Suriye uçak ve helikopterlerinin vurulması emri verildi" dedi.

Bila'ya konuşan askeri yetkililer yaşananları şöyle anlattı:

"Suriye Hava Kuvvetleri, dün Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn kasabasında, Türkiye sınırına 250-300 metre uzaklıkta Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) karargâhını vurdu. Suriye jeti, güdümlü bombayı Türk sınırına 1.6 mil uzaklıktan bıraktı. Bomba, Özgür Suriye Ordusu’nun karargâhının bulunduğu binayı vurdu ve Ceylanpınar’da bazı evlerin camları kırıldı, bir vatandaşımız elinden hafif yaralandı. Tedavisi yapıldı."

"Bombalamanın yarattığı panik içinde 600-650 Suriyeli, Ceylanpınar tarafına kaçtı. Aralarında yaralıların da bulunduğu Suriyeli grup, Ceylanpınar’a sığındı. Yaralılara, Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde müdahale edildi. Yaralılardan 6’sı hayatını kaybetti, 10 yaralının durumu da ciddi."

"Suriye jetinin, Türkiye’nin belirlediği yeni angajman kurallarına göre sınıra 3 mil mesafeye doğru yaklaştığı tespit edilince Adana-İncirlik’ten F-16’lar, vur emriyle ve bomba yüklü olarak kalktılar. Türk jetleri, sınıra yaklaştığında ise 1.6 milden bomba bırakan Suriye jeti içeri doğru uzaklaştı. Bu olay sonrasında çoğunluğu Adana İncirlik’ten olmak üzere Diyarbakır ve Malatya Erhaç üslerinden de F-16 ve F-4’ler, sınır boyunca mühimmat yüklü olarak aralıksız uçmaya başladılar."

"Yeni angajman kurallarına göre Türk jetleri, sınıra tehlikeli biçimde yaklaşan Suriye hava unsurlarına karşı önleme uçuşu yapıyorlar. Ayrıca Türk tarafına düşen mermilere de anında karşılık veriliyor. Bu uygulama, aralıksız devam edecek. İhtiyaca göre F-16’lar ve F-4’ler, Suriye uçak ve helikopterlerinin ihlallerine karşı vur emriyle uçuşlarını sürdürecekler."