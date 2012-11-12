Suriye jetleri Türkiye sınırını bombaladı!

Günlerdir şiddetli çatışmaların meydana geldiği ve önemli ölçüde muhaliflerin kontrolüne geçen Ceylanpınar sınırındaki Suriye'nin Resulayn İlçesi, bu sabah Suriye ordusu tarafından uçaklarla bombalandı. Sabah ilk olarak saat 09.00 sıralarında Resulayn üzerinde bir helikopterin uçuş yaptığı görüldü. Muhalifler, helikoptere uçaksavar ve otomatik tüfeklerle ateş etti. Bu sırada Suriye tarafından ateşlenen bir roket, sınırı geçerek Ceylanpınar'da yerleşim birimlerine 500 metre uzaklıktaki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) bulunan boş araziye düştü. Bu gelişme sonrası güvenlik güçleri alarma geçerken, TİGEM'de bulunan güvenlik görevlileri de çelik yelek giyip uzun namlulu tüfekleriyle nöbet tutmaya başladı.

Korkutan patlama

Bu olaydan kısa süre sonra saat 09.45 sıralarında duyulan bir uçak sesinin ardından çok büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti ile Ceylanpınar'da birçok ev ve işyerinin camları kırıldı, gökyüzünü siyah bulut kapladı. Ceylanpınar'da vatandaşlar gökyüzünde gördükleri siyah bulutla paniğe kapıldı ve ilçe merkezinin vurulduğu endişesiyle sağa sola kaçışmaya başladı.

Sınıra 150 metre uzaklıktaki alan vuruldu

Uçaklarla bombalanan yerin Ceylanpınar'ın karşısında bulunan, Türkiye sınırına 150 metre uzaklıktaki Resulayn İlçesi'ndeki yerleşim birimleri olduğu anlaşıldı. Yerleşim birimlerinden dumanların yükseldiği Resulayn'da, patlamanın meydana geldiği noktadan birçok yaralının Suriyeliler tarafından karga tulumba Türkiye sınırına doğru taşındığı görüldü. Türkiye'den de çok sayıda ambulans sınıra hareket ederek, getirilen yaralıları hastanelere taşıdı.

Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sınırı geçen Suriyeliler, uçaklarla bombalanan alanın sivil yerleşim birimleri olduğunu ve patlamanın ardından çok sayıda kişinin öldüğünü ve birçok yaralı bulunduğunu ileri sürdü. Patlama sonrası paniğin meydana geldiği Resulayn'da onlarca kişinin de çocuklarıyla birlikte sınırı aşarak Türkiye'ye kaçmaya başladığı görüldü.

Sınırda güvenlik önlemleri artırıldı

Hareketlilik sonrası güvenlik güçleri Türkiye sınırındaki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Sınır hattında zırhlı araçlar ile önlem alan güvenlik güçleri, sınır hattında bulunan kalabalık tazyikli su sıkılarak uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Çatışmalar sürüyor

Öte yandan sınırın iki tarafında da büyük panik ve korkuya yol açan patlama sonrası dumanların yükseldiği Resulayn'da silah sesleri duyulmaya devam ediliyor. Güvenlik güçleri seken kurşunların Türkiye'ye gelme durumuna karşı vatandaşları sık sık anonslarla uyarıyor.

Muhaliflerin kurşunları panik yarattı

Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn semalarında Suriye ordusuna ait bir helikopterin görülmesi üzerine muhalifler yoğun bir şekilde helikopteri hedef alan atışlar yapmaya başladı. Seken kurşunların Türkiye tarafına geldiği görüldü.

Türk jetlerinden Suriye sınırında keşif uçuşu

Suriye ordusuna bağlı savaş uçaklarının, Türkiye sınır kesimindeki muhalif güçleri havadan bombalaması üzerine, Diyarbakır'dan çok sayıda Türk savaş uçağı keşif uçuşu için bölgeye gitti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Haseki kentine bağlı Resulayn İlçesi'nin, bu sabah Suriye ordusuna ait uçakların bombalamasının ardından, Diyarbakır'da bulunan 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'nda hareketli anlar yaşandı. F-16 savaş uçakları Diyarbakır'dan bu sabah 'acil' kodlu bir emirle havalanarak bölgeye gitti. Askeri kaynaklar, mühimmat yüklü olarak bölgeye gönderilen Türk savaş jetlerinin Suriye sınır hattında devriye ve keşif görevi yapacaklarını belirtti. 181 ve 182'nci Filoya bağlı savaş uçaklarının pilotlarına, Suriye savaş uçaklarının sınır ihlali yapması durumunda 'vur' emri verildiği ileri sürüldü.

Sınır ihlali olmaması durumunda sadece keşif ve devriye uçuşu yapacakları belirtilen savaş uçaklarının, bombardıman yapan Suriye uçaklarının olası sınır ihlaline karşı tam mühimmatlı olarak havalandıkları belirtildi.

'Ceylanpınar boşaltılmalı'

Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan, görgü tanıklarının ifadelerine göre, Suriye jetlerinin sınırdaki bazı yerleşim merkezlerini bombaladığını söyledi.

Kendisinin de çok şiddetli bir patlama sesi duyduğunu ve patlamanın etkisiyle Ceylanpınar'da da bazı ev, iş yeri ve kamu binalarının camlarının kırıldığı ifade eden Arslan şunları söyledi:

“Görgü tanıklarının anlattığına göre Suriye jetleri kendi taraflarındaki bir yerleşim yerini bombaladı. Büyük bir patlama oldu. Suriye tarafında 50 civarında ölü olduğu söyleniyor. Hem Suriye tarafında hem de patlamanın etkisiyle kırılan camlar nedeniyle Ceylanpınar'da yaralananlar var. Şarapnel parçaları sınırdaki TMO binasına da isabet etti. Ambulanslar sürekli yaralı taşıyor. Her tarafta şarapnel parçaları var. Ceylanpınar çarşı merkezinde camlar kırık.”

Belediye Başkanı İsmail Arslan, Suriye jetinin bombardımanın ardından sınır ihlali yaptığını da iddia etti.

İlçede büyük bir telaş hali olduğunu ve herkesin hastanelere koştuğunu aktaran Arslan, belediye hoparlörlerinden sürekli anons yaparak, insanları sınır hattından uzaklaşmaları konusunda uyardıklarını kaydetti.

Arslan ayrıca bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada böyle devam ettiği takdirde Ceylanpınar'ın bir an evvle boşaltılması gerektiğini ifade ederek, "Akçakale'de ve diğer yerlerde farklı bir savaş gelişilebilir. Bunun için hemen bir plan program yapılması lazım" diye konuştu.