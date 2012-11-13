Suriye Türkiye sınırını yine bombaladı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da bir Suriye jeti Türkiye sınırını da ihlal ederek Resulayn'a bomba attı.

Suriye Ordu birliklerine ait savaş uçaklarınca dün bombalanan, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı olayların ardından sabah Rasulayn'ın iç bölgelerine yönelik topçu atışı yapıldığı görüldü. Patlama sesinin duyulduğu bölgeden dumanlar yükseldi.

Bu arada Suriye'deki çatışmalar nedeniyle güvenlik güçlerinin de sınır bölgesinde önlemlerini artırdığı gözlendi. Zırhlı araçlar, sınır hattında devriye görevi yaptı.

Bombardıman Ceylanpınar'dan görülüyor

Ordu birliklerince dün bombalanan alanlar, hava unsurlarınca bugün bir kez daha bombalandı. İlçedeki 3 farklı yere isabet eden bombaların etkisiyle gökyüzünde duman tabakası yükseldi.

Patlamanın ardından çok sayıda Suriyelinin, Türkiye sınırına doğru geldiği görüldü.

Bu arada Ceylanpınar'a çok yakın bir mesafede meydana gelen patlama nedeniyle ilçede vatandaşlar sokaklara çıktı. Güvenlik güçleri de vatandaşları sınırdan uzak durmaları konusunda uyardı.