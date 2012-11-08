T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa sınırında çatışma, Ceylanpınar'da okullar tatil!

Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar'da çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle okullar tatil oldu

08 Kasım 2012 10:36

Sınıra sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye topraklarında yaşanan şiddetli çatışmalarda 2 kişi hafif yaralandı. Yaşanan çatışma nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn mıntıkasında çıkan çatışmalar nedeniyle Ceylanpınar ilçesindeki okullarda bugün eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Rasulayn'da, sabaha karşı ordu birlikleriyle Özgür Suriye Ordusu'na bağlı güçler arasında yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı. Silah ve top seslerinin Ceylanpınar ilçesinden de duyulduğu olayların ardından ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Belediye hoparlörleri ve polis araçlarından vatandaşların sınır bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Kaymakam İbrahim Çenet, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Rasulayn'daki olaylar nedeniyle tedbir amaçlı ilçedeki bütün okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi" dedi.

 

Çok sayıda Suriyeli Ceylanpınar'a geldi

 

Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn mıntıkasında çıkan çatışmalardan kaçan çok sayıda kişi, Ceylanpınar'a geldi.

Bölgedeki çatışmalardan etkilenen aralarında kadın, yaşlı ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi, sınır hattından Ceylanpınar'a geçti. Burada askerler tarafından alınan Suriyeli sığınmacılar, otobüslere bindirilip Telhamut Çadır Kenti'ne gönderildi. Bölgede halen çok sayıda kişinin Türkiye'ye geçebilmek için beklediği belirtiliyor.

Öte yandan yer yer silah ve top seslerinin geldiği Rasulayn mıntıkasına birkaç yüz metre mesafedeki Ceylanpınar sınırında, askeri birlikler ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlemlerini artırdı.
Bölgede devriye gezen güvenlik güçleri, vatandaşları sınır hattından uzak durmaları konusunda anonslarla sık sık uyarıyor.

ETİKETLER

Şanlıurfaçatışmasuriyeceylanpınarokullartatil

İlgili Haberler

Akçakale’de okullar bugün de kapalı

Top mermilerinin isabet ettiği Akçakale'de okullarda eğitim hâlâ verilemiyor

Akçakale'de 3 hafta aradan sonra ders zili çaldı

Çatışmalar nedeniyle eğitim-öğretimin 3 haftadan bu yana aksadığı Akçakale'deki tüm okullarda bugün ders zili çaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24