Şanlıurfa sınırında çatışma, Ceylanpınar'da okullar tatil!

Sınıra sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye topraklarında yaşanan şiddetli çatışmalarda 2 kişi hafif yaralandı. Yaşanan çatışma nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn mıntıkasında çıkan çatışmalar nedeniyle Ceylanpınar ilçesindeki okullarda bugün eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Rasulayn'da, sabaha karşı ordu birlikleriyle Özgür Suriye Ordusu'na bağlı güçler arasında yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı. Silah ve top seslerinin Ceylanpınar ilçesinden de duyulduğu olayların ardından ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Belediye hoparlörleri ve polis araçlarından vatandaşların sınır bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Kaymakam İbrahim Çenet, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Rasulayn'daki olaylar nedeniyle tedbir amaçlı ilçedeki bütün okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi" dedi.

Çok sayıda Suriyeli Ceylanpınar'a geldi

Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn mıntıkasında çıkan çatışmalardan kaçan çok sayıda kişi, Ceylanpınar'a geldi.

Bölgedeki çatışmalardan etkilenen aralarında kadın, yaşlı ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi, sınır hattından Ceylanpınar'a geçti. Burada askerler tarafından alınan Suriyeli sığınmacılar, otobüslere bindirilip Telhamut Çadır Kenti'ne gönderildi. Bölgede halen çok sayıda kişinin Türkiye'ye geçebilmek için beklediği belirtiliyor.

Öte yandan yer yer silah ve top seslerinin geldiği Rasulayn mıntıkasına birkaç yüz metre mesafedeki Ceylanpınar sınırında, askeri birlikler ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlemlerini artırdı.

Bölgede devriye gezen güvenlik güçleri, vatandaşları sınır hattından uzak durmaları konusunda anonslarla sık sık uyarıyor.