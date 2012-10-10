Akçakale'de 3 hafta aradan sonra ders zili çaldı

Suriye'deki çatışmalar nedeniyle eğitim-öğretimin bir süredir aksadığı Akçakale'deki tüm okullarda bugün ders başı yapıldı.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle eğitim-öğretimin 3 haftadan bu yana aksadığı Akçakale'deki tüm okullarda bugün ders başı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, konuyla ilgili yapılan toplantının ardından yaklaşık 30 bin öğrencinin bulunduğu ilçedeki tüm okullarda bugün eğitim-öğretime başlandı.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin kontrolünü büyük ölçüde elinde bulunduran Özgür Suriye Ordusu ile Beşşar Esed'e bağlı birlikler arasında aralıklarla devam eden çatışmalar sırasında zaman zaman top mermilerinin isabet ettiği Akçakale'de, okullarda eğitime sık sık ara verilmişti.