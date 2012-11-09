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Suriye'deki çatışma sesleri Şanlıurfa sınırından duyuluyor

Suriye sınırında yaşayanlar güne yoğun çatışma sesleriyle uyandı

09 Kasım 2012 12:42

Şanlıurfa Suriye sınırında dün başlayan çatışmalar sürüyor. Sınıra 500 metre mesafedeki Rasulayn ilçesinde başlayan çatışmanın sesleri gece boyunca Ceylanpınar'dan duyuldu. Dün 2 kişinin yaralandığı ilçede eğitime bugün de ara verildi.
 
Suriye sınırında yaşayanlar güne yoğun çatışma sesleriyle uyandı. Rasulayn'da Özgür Suriye Ordusu ve Esed birlikleri arasında çatışmalar sürüyor. Çatışmalarda Esed birliklerindeki keskin nişancıların etkili olduğu belirtiliyor.

ntvmsnbc'den Nizamettin Kaplan'ın haberine göre; silah sesleri, gece boyunca Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yankılanırken, zırhlı araçlarla sınır boyunca devriye görevi yapan güvenlik güçleri vatandaşları uyarıyor.

Özgür Suriye Ordusu ve Esed birlikleri arasındaki çatışmalar sırasında Türk tarafına düşen kurşunlardan dün iki yaralanmıştı.

Öte yandan Suriyelilerin sınırdan Türkiye'ye geçişleri de devam ediyor.

Devam eden çatışmalar nedeniyle Ceylanpınar'da bugün de okullarda eğitime ara verildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Koordinatör Vali Veysel Dalmaz, bölgede yaşanan durumun ister istemez çocukları da tedirgin edeceğine işaret ederek şunları kaydetti:

''Okullar 2 gün tatil edildi. Emniyet olması açısından bunu özelikle düşündük. Tabi bu arada Kaymakamlığımızın baştan ilan ettiği ve 'sokağa çıkmasın çocuklarımız' dendiği halde maalesef 10 yaşındaki çocuğumuz sokakta oynarken bu tür serseri kurşuna hedef olabiliyor. Bundan sonra mümkün mertebe açık alanlarda durmamaları gerekiyor, zaten okuların tatil edilmesinin sebebi de odur. İnşallah en kısa zamanda normale döner, eğitim de normale döner.''

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