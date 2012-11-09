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Suriye'nin 26 üst düzey askeri Türkiye'de

Ülkelerindeki olaylardan kaçan bir grup Suriyeli, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez köyü sınırına geldi

09 Kasım 2012 12:04

Suriye ordusu mensubu 2 general, 11 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen ile asker ve asker ailesi 71 kişi Türkiye'ye sığındı.

Ülkelerindeki olaylardan kaçan bir grup Suriyeli, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez köyü sınırına geldi.

Burada yapılan işlemlerin ardından güvenlik önlemleri altında minibüslerle alınan Suriye ordusundan 2 general, 11 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen ile asker ve asker ailesi 71 kişi, Apaydın kampına gönderildi.

Bu arada, Suriye'nin İdlip kentine bağlı köy ve kasabalarda Esed güçleriyle muhalifler arasında çıkan çatışmalarda yaralanan aralarında kadınların da olduğu 23 kişi, akrabaları tarafından kamyonet ve otomobillerle Reyhanlı'ya bağlı Beşaslan köyü ve Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirildi. Burada hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.

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