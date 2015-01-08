'Süper antibiyotik' geliştirildi

İngiltere'de bilim insanları 25 yıl aradan sonra ilk kez yeni bir antibiyotik bulmuş olabileceklerini açıkladı. Uzmanlar, uzun süredir elimizdeki antibiyotiklerin tükendiğini ve eğer yeni bir antibiyotik bulunmazsa insanoğlunun çok basit bakterilerden ölebileceği konusunda uyarıyordu.

Birce Bora'nın Radikal'deki haberine göre, uzmanlar 'teixobactin' adı verilen birleşimin insanlar üzerinde kullanımına onay çıkması durumunda, bilinen diğer antibiyotiklere karşı bağışıklık geliştirmiş patojenlerle savaşta yeni ve çok güçlü bir silah elde edilmiş olunacağını söyledi. Araştırmacılar teixobactin’in keşfedilme şeklinin başka yeni antibiyotiklerin bulunmasına da fırsat tanıyabileceğini belirtti.

Yeni antibiyotik ile ilgili detayları Nature dergisinde yayınlayan bilim insanları teixobactin’in E Coli gibi bazı bakterileri öldürmekte başarılı olmadığını, ancak insanlık için büyük tehdit oluşturan MRSA ve tüberküloz gibi diğer patojenlere karşı etkili olduğunu söyledi.

MRSA nedir?

MRSA, 'Metisilin' adlı antibiyotiğe dirençli olan 'Staphylococcus aureus' adlı bir bakteri çeşididir. Genellikle hastanelerde ortaya çıkan MRSA bakterisi, hastalarda enfeksiyon kontrol önlemleri alınmadığında ortaya çıkar ve antibiyotiğe de dirençlidir.