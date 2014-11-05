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Sağlık

Antibiyotikle tedaviye alternatif geldi

Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotiklere alternatif kullanılacak lipozom üretildi

05 Kasım 2014 20:33

İsviçreli bilim insanları, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotiklere alternatif olarak kullanılacak yeni bir madde geliştirdi.

Bern Üniversitesi Anatomi Enstitüsü'nden Eduard Babiychuk ve Annette Draeger, yağ hücrelerinden yapay olarak lipozom üretti. Yağ hücrelerinin zarına benzeyen lipozomlar, toksinlerini çürüterek bakterileri etkisiz hale getiriyor. Toksinleri olmadan savunmasız kalan bakteriler, bağışıklık sistemi tarafından yok ediliyor.

 

Bakterilerin ürettiği toksinler için karşı koyulmaz yem

 

Babiychuk, lipozomları bakterilerin salgıladığı toksinlere saldırarak hücreleri toksinlerden koruyacak şekilde geliştirdiklerini söyledi. İsviçreli bilim insanı, "Bakterilerin ürettiği toksinler için karşı koyulmaz bir yem hazırladık. Toksinler, lipozomlara yapıştığında hücre için herhangi bir tehlike söz konusu olmadan kolayca yok edilebiliyor" dedi. 

Draeger de "Doğrudan bakteriler hedef alınmadığı için lipozomlar, bakteri direncinin gelişmesine engel oluyor. Laboratuvar ortamında yaptığımız testlerde fareler, antibiyotik kullanımına gerek kalmadan lipozomla tedavi edilerek ölümcül septisemiyi (kan zehirlenmesi) atlattı" dedi  

Lipozomlar, daha önce de hastaların bedenlerine belirli ilaçların gönderilmesi için kullanılıyordu.

Bilim dünyasında antibiyotiğe alternatif madde olarak büyük heyecan uyandıran araştırma, "Nature Biotechnology" dergisinde yayımlandı. 

Yaklaşık 90 yıl önce penisilinin keşfedilmesinden bu yana antibiyotikler, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde çok büyük bir rol oynuyor.

Ancak zaman içinde bakterilerin antibiyotik direnci oluşturması, insanlar için büyük risk oluşturuyor. Antibiyotiklerin enfeksiyonların tedavisinde kullanılamaması, basit bir zatürrenin ölümcül olması anlamına geliyor.

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