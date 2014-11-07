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Sağlık

Antibiyotik yerine ‘süper enzim’

Araştırmacılar, süper enzimin antibiyotiklere direnç gösteren hastalıklarla ilgili önemli bir adım olduğunun altını çizdiler

07 Kasım 2014 09:41

Hollandalı biyoteknoloji şirketi Micreos’tan biliminsanları, antibiyotiklere dirençli bakterilere karşı etkili yeni bir enzim geliştirdiler.

‘Staphefekt’ adı verilen enzimin, MRSA isimli süper bakteriyi yenmeyi başardığını açıklayan araştırmacılar, bunun antibiyotiklere direnç gösteren hastalıklarla ilgili önemli bir adım olduğunun altını çizdiler.

Birce Bora’nın Hürriyet’te yer alan haberinde, uzmanlara göre, MRSA isimli süper bakterinin, süper enzimle yapılan bu yeni tedaviye karşı da bağışıklık kazanma olasılığı oldukça düşük. Şimdilik sadece cilt enfeksiyonlarına karşı kullanılmak üzere krem formunda piyasaya sürülse de biliminsanları, önümüzdeki 5 yıl içinde bu süper enzimi içeren, antibiyotiklere alternatif  bir hap geliştirmeyi planlıyorlar.

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