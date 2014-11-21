'Hastane enfeksiyonunu önleyecek antibiyotik kalmadı'

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Doğanay, "Yoğun bakımlarda yatan hastalarda gelişen enfeksiyonlara neden olan bazı mikroorganizmaların bugün kullandığımız en etkili geniş spektrumlu antibiyotiklere dirençli olduğunu ve tedavide kullanılabilecek elimizde antibiyotik kalmadığını görüyoruz" dedi.

Zafer Barış’ın DHA’ da yer alan haberine göre, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı tarafından 'Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü" konulu toplantı düzenlendi.

Etkinlikte açıklamada bulunan Prof. Dr. Mehmet Doğanay, yoğun bakımlarda yatan hastalarda gelişen enfeksiyonlara karşı tedavi amaçlı kullanılabilecek antibiyotik kalmadığını belirterek, "Çok az miktarda etkili olabilecek antibiyotik var. Yani eskilere geri döndük. Şu an geldiğimiz nokta itibarıyla çok iyi bir noktada değiliz. Ama bu aşamada hala hastanede antibiyotik tedavisinin yönetimini, direncini konuşmaya gerek var mı yok mu, bunu zaman zaman düşündüğüm olmuştur. Buna rağmen bu konuyu tekrar ele alıp, kendimizi check edip tekrar değerlendirmemiz lazım. Bu konuda en büyük görev, hemşirelere ve görevli doktorlara düşmektedir" ifadelerini kullandı.

Antibiyotiklerin etki alanı sınırlı

Hastane enfeksiyonları konusunda son 15 yıl içerisinde çok ciddi gelişmeler elde edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Doğanay, şunları söyledi:

"Özellikle hem pratik anlamda hem de yasal anlamda önemli gelişmeler olmuştur. Hastane enfeksiyonlarını önleme adına bazı gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Hastane enfeksiyonu kontrolü hemşirelerinin eğitimi sertifikalı hale getirilmiştir. Her hastanede enfeksiyon kontrol kurulu kurulmuştur. Hastane Enfeksiyonları Derneği 2000 yılında kurulmuştur ve ben de kurucu başkanı oldum. Türkiye, hastane enfeksiyonları konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir. Uygulamada ne kadar başarılı olduğumuz konusunda tartışmalar yapılabilir ama daha ileri gelişmeye ihtiyacımız var.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de antibiyotiklerin etki alanları sınırlanmıştır. Çünkü hastanelerde enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmalar, mikroplar, antibiyotiklere karşı direnç kazanmışlardır. Hastaların hastanelerde ve sağlık hizmeti aldıkları diğer sağlık kuruluşlarında enfeksiyonlara karşı korunması son derece büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, enfeksiyon kontrol hemşirelerinin ve enfeksiyon kontrol doktorlarının yaygın olarak çalışması, bütün disiplinlerin enfeksiyon kontrolüne önem vermesi, hastaların enfeksiyonlardan korunması, hasta güvenliği açısından son derece önemlidir."