Evcil hayvanlardan bulaşabilen bakteri antibiyotiklere karşı direnç sağlıyor

Helen Briggs

BBC muhabiri

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, evcil hayvanlar hastanelerde rastlanan bir bakterinin taşıyıcısı olabiliyor.

Hayvanlar "MRSA" adlı bu bakteriyi, sahiplerine ve diğer hayvanlara bulaştırabiliyor.

"MRSA" genellikle hastanelerde bulunuyor ve antibiyotiklere karşı dirençli olduğu belirtiliyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, MRSA bakterisine aynı zamanda veterinerlerde de rastlandığını, kedi ve köpeklerin bu bakteriyi birbirlerine bulaştırabildiklerini söylüyor.

Ancak araştırmayı yapan bilim insanlarına göre endişeye mahal yok, zira insanların evcil hayvanlarından hastalık kapması çok zor bir ihtimal olarak görülüyor.



Her 100 kediden 1'i taşıyor



MRSA, genellikle sağlıklı kişilerin taşıdığı bir bakteri. Bu bakterinin herhangi bir semptomu yok. Ancak bakteri vücutta açılmış bir yaraya bulaşırsa, enfeksiyona sebep olabiliyor.

Araştırmada her 100 kediden birinde bulunan bu bakteriye, köpeklerde ve atlarda da rastlandığı belirtiliyor.



'Enfeksiyon haznesi'



Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 42 köpek ve 4 kediden bakteri genomu örnekleri alındı.

Hayvanlara ait örnekler, evrensel insan genomu örnekleriyle karşılaştırıldı.

Çalışmanın sonucunda hayvanlarda rastlanan MRSA bakterisinin, insanlara bulaşan MRSA bakterisiyle aynı familyadan olduğu ortaya çıktı.

Yani bu çalışmayla, insanlar ve hayvanların MRSA bakterisini birbirlerine bulaştırabilecekleri kanıtlanmış oldu.

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Mark Holmes, "Virüsler sürekli birinden diğerine geçiyor, birbirlerine karşı bir nevi enfeksiyon haznesi görevi görüyorlar" diyor.

Ancak Holmes, sağlıklı hayvanların sahiplerinden bu bakteriyi kapmasının zor olduğunu da ekliyor.