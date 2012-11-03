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Striknin Kreatin maddesi Özal'la gündeme oturdu

Doç. Dr. Esra Sağlam, İnsanların bu maddeyi yüzyıllardır bildiğini hatta savaşlarda okların ucuna sürerek kullandıklarını belirtti

03 Kasım 2012 19:29

Zehirlendiği iddiasıyla ölümünden 20 yıl sonra kabri açılıp otopsisi yapılan 8’inci Cumhur Başkanı Turgut Özal’ın raporuna ilişkin basında yer alan zehirlendi yönündeki haberlerle gündeme geldi. Doç. Dr. Esra Sağlam ‘striknin kreatin’ maddesine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bu zehrin Hindistan’da yetişen ağacın tohumlarından elde edildiğini söyledi.

Vücudundan alınan örneklerle ilgili otopsi raporunda Özal’ın yüksek miktarda etkili bir zehir olan ‘striknin kreatin’ maddesinin olduğu belirlendiği iddia edilmişti. Şimdi herkes bu iddiayı ve bu zehri konuşuyor. Peki bu zehir nedir, nasıl elde edilir etkisini nasıl gösterir. Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Sağlam anlattı.

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi NPİstanbul Hastanesi Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Sağlam ‘striknin kreatin’ maddesine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bu zehrin Hindistan’da yetişen ağacın tohumlarından elde edildiğini söyledi.

İnsanların bu maddeyi yüzyıllardır bildiğini hatta savaşlarda okların ucuna sürerek kullandıklarını vurgulayan Sağlam, maddenin insanda sara nöbetine benzer nöbetler meydana getirdiğini söyledi. Vücutta maddenin kasılmalara neden olduğunun altını çizen Doç. Dr. Esra Sağlam, önce sırtta başlayan bu kasılmaların solunumu durdurarak kişinin boğularak ölmesine neden olduğunu kaydetti.

Bu zehrin günümüze kadar fare zehirlerinde ve sokak köpeklerini öldürmede kullandığının da altını çizen Sağlam, hayvan hakları savunucularının itirazlarıyla artık bu maddenin kullanılmadığını ifade etti. Zehrin çok kuvvetli olduğunu vurgulayan Sağlam 30-50 miligramın bir kişiyi öldürmeye yettiğini, sıvıyla alınması halinde 20 dakikada kişiyi öldürebileceğini söyledi.

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